Museu Soares dos Reis com acesso gratuito até 3 de fevereiro

O Museu Nacional de Soares dos Reis, no Porto, vai ter entrada gratuita entre quarta-feira e 3 de fevereiro, dia em que é inaugurada a exposição temporária "Seja dia seja noite pouco importa", anunciou a instituição.

Em nota de imprensa, o museu adianta que "a decisão se prende com o facto de parte significativa das instalações estar com acesso condicionado devido à montagem da exposição permanente, cuja abertura está prevista para o final do primeiro trimestre deste ano".

"Seja dia seja noite pouco importa", uma exposição com curadoria de Pedro Calapez, é inaugurada a 3 de fevereiro.

Até lá, pode ser vista gratuitamente a exposição temporária "Depositorium 2", sobre Arte e Medicina, com peças escolhidas por representantes da Universidade do Porto.

Estará também em exibição a peça do mês escolhida pelos seguidores das redes sociais do MNSR, que em janeiro é o "Vendedor de Estatuetas" do pintor romântico João Cristino da Silva, sendo também gratuito o acesso às sessões comentadas sobre a obra proveniente da coleção de Fernando de Castro.

As sessões acontecem nos dias 20 e 25 de janeiro, às 13h30.