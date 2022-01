Maria João Pires adia dois concertos por motivos de saúde

A pianista Maria João Pires adiou, por razões de saúde, dois concertos previstos para esta semana.

A espanhola Fundación Scherzo indica que o recital que abria a temporada de concertos da fundação foi reagendado para 4 de outubro, no Auditório Nacional de Música, em Madrid.

Embora não tenha sido adiantada a razão, também foi adiado o concerto que Maria João Pires tinha agendado para esta quarta-feira em Atenas, na Grécia, segundo informação divulgada pelo Athens Concert Hall.

Em setembro de 2021, a pianista, de 77 anos, sofreu uma queda antes de um concerto, em Riga, na Letónia, que lhe provocou lesões num ombro e a obrigou a interromper as atuações ao vivo.

Segundo a página oficial da pianista, para fevereiro estão previstos vários concertos, entre eles, um na Eslovénia, logo no primeiro dia do mês, ao qual se segirão outros três, em França, com a Filarmónica de Paris, nos dias 12, 13 e 18, e um em Barcelona, no emblemático Palau da Música, no dia 15 de fevereiro.

A 10 de fevereiro, Maria João Pires atuará em Lisboa com a Orquestra Gulbenkian, dirigida pelo maestro japonês Tatsuya Shimono.

Em dezembro passado, Maria João Pires tocou com Martha Argerich, em Genebra, numa interpretação do Concerto n.º 10 para dois pianos, em Mi bemol maior, de Mozart, com a Orquestra Suisse Romande e o maestro Daniel Harding, que tem sido transmitido pelos canais Mezzo e Arte.