Gulbenkian recebe espólio documental da artista Helena Almeida

Documentos, correspondência, mas também cerca de 8.900 fotografias compõem parte do acervo da artista Helena Almeida que agora foi doado à Fundação Calouste Gulbenkian (FCG) e que, por vontade da família, foi entregue à Biblioteca de Arte desta instituição.

Em comunicado, a Gulbenkian indica que “o espólio lançará nova luz sobre o processo de trabalho de uma das mais brilhantes artistas nacionais”.

Helena Almeida que morreu em 2018 é, nas palavras da fundação, “autora de um dos percursos artísticos mais relevantes da segunda metade do século XX, em Portugal”.

Com a sua obra “amplamente representada na coleção do CAM”, Helena Almeida manteve ao longo do seu percurso uma ligação à Gulbenkian, tendo sido bolseira da fundação, em Paris, em 1964.

Nascida em Lisboa, em 1934, Helena Almeida criou, a partir dos anos 1960, uma obra multifacetada, marcada pela fotografia e a autorrepresentação.

O espólio agora entregue à Gulbenkian “é constituído por um conjunto diversificado de documentação, que inclui correspondência com várias entidades, instituições e galeristas, processos de venda de obras de arte e ainda processos relativos a exposições, por vezes com as plantas das salas e imagens que documentam a instalação das obras”, detalha a instituição.

Também entregues foram “cerca de 8.900 espécies fotográficas”, “mais de 6.000 reproduzem obras de arte”. O acervo inclui ainda “recortes de imprensa, críticas, e um conjunto de títulos, entre catálogos da década de 1970 e um núcleo de obras de História da Arte e Estética (do final dos anos 1950 até aos anos 70) com marca de pertença da artista e do marido, o arquiteto e escultor, Artur Rosa”, indica a Gulbenkian.