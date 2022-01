Filme de Daniel Bruhl abre 19.ª mostra Kino em Lisboa

O filme "O vizinho do lado", que assinala a estreia do ator Daniel Bruhl na realização, abrirá a Kino - Mostra de Cinema de Expressão Alemã, no dia 27 em Lisboa, anunciou a organização.

O Kino 2022, focada em filmes recentes produzidos na Alemanha, Áustria, Suíça e Luxemburgo, cumprirá a 19.ª edição até 2 e fevereiro, no Cinema São Jorge, em Lisboa.

"Desta vez, o foco temático reflete sobre o futuro e sobre as narrativas femininas, e continua a prestar atenção a primeiras obras de realizadoras e realizadores", refere a organização, a cargo do Instituto Goethe.

A abertura acontecerá com "O vizinho do lado", uma comédia dramática realizada e interpretada pelo ator germano-espanhol Daniel Bruhl, que teve estreia mundial em 2021, no festival de cinema de Berlim.

Com uma maioria de filmes em estreia e antestreia em Portugal, a mostra Kino programou ainda, por exemplo, o filme suíço "Juventopia", de Dennis Stormer, e "Toubab", de Florian Dietrich.

Foram ainda escolhidos vários filmes dirigidos por mulheres, como "The case of you", de Alison Kuhn, "Walchensee para sempre", de Janna Ji Wonders, que ou "Girls - Museum", de Shelly Silver.

Destaque ainda para a exibição de "A grande liberdade", de Sebastian Meise, prémio do júri em Cannes em 2021, e "Ninguém está com as vitelas", de Sabrina Saarabi e que valeu a Saskia Rosendahl o prémio de melhor atriz em Locarno.