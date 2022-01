Artista Cabrita Reis expõe "Três Graças" no Louvre

As três esculturas nascem a convite do Museu Louvre , em Paris, e serão expostas de 13 de fevereiro a meados de junho.

Estas figuras "vêm lá do fundo, muito antes da democracia ateniense, passam pelo Império Romano, chegam à Idade Média, têm um momento de brilho ainda mais acentuado no Renascimento, voltam a reaparecer no século XVII e XVIII com Rubens, e chegam até à modernidade com Picasso, Matisse, e tudo isso", detalha.

"As 'Três Graças' interessam-me porque atravessam a história da arte europeia desde a antiguidade clássica grega. Resistiram a todas as erosões, todas as diferenças de pensamento, processos históricos, mudanças de paradigmas políticos, ideológicos, revoluções", afirma, em entrevista à agência Lusa.

O artista Pedro Cabrita Reis leva uma reinterpretação das "Três Graças", em cortiça, ao Jardim das Tulherias, em Paris, a convite do vizinho Museu do Louvre, de 13 de fevereiro e meados de junho.

"As 'Três Graças' são três figuras femininas entrelaçadas entre si, três irmãs que nunca se afastam . Em toda a História da Arte, as Três Graças foram sempre representadas naquilo que se convencionou ser a forma de representação -- uma de costas e duas de frente, todas entrelaçadas, abraçadas entre si, mas nunca, jamais, em tempo algum, separadas".

"Há quem defenda a ideia de que os monumentos são manifestações obsoletas. Monumentos a generais que se distinguiram em guerras de massacre colonial são obsoletos, claro que são. Agora o conceito de monumento, a sociedade sempre definiu que um monumento celebrava qualquer coisa. As classes dominantes sempre se celebraram a si próprias através de figuras. Provavelmente, o que é preciso rever é qual é a matéria da representação. Não é o monumento em si. (...) O que se transforma é o que se faz, a maneira como se olha, as preocupações".

As "Três Graças" de Cabrita Reis ficam em exibição no Jardim das Tulherias, a convite do vizinho Museu do Louvre, no âmbito da Temporada Cruzada França-Portugal 2022, de 13 de fevereiro até meados de junho.

Depois disso, tem "uma intenção bastante consolidada de fazer uma outra versão disto, provavelmente com algumas alterações formais, mas em bronze".

"Um dia, se calhar, encontro um jardim, ou no meio do campo, lá para a serra do Algarve, onde moro, e ponho-as lá no meio das alfarrobeiras", remata.

Nascido em Lisboa, em 1956, Pedro Cabrita Reis fez formação académica em pintura, na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, em 1983, e da sua trajetória destacam-se exposições individuais como "Work Always in Progress", no Centro Galego de Arte Contemporânea (CGAC), Santiago de Compostela, também em Espanha (2019), "La Casa di Roma", um trabalho realizado especificamente para o museu Maxxi, em Roma, Itália (2015), e "A Linha do Vulcão", no Museu Tamayo Arte Contemporânea, no México (2009).

Foi o representante de Portugal na Bienal de Arte de Veneza, em 2003.

A sua obra está representada em coleções de instituições internacionais como a Tate Modern, em Londres, a Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, a Hamburger Kunsthalle, em Hamburgo, e a Fundação de Serralves, no Porto.