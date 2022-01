​“O Balcão” volta a abrir a programação do Teatro Nacional São João

A peça de teatro “O Balcão”, escrita pelo dramaturgo francês Jean Genet, volta a abrir a programação do novo ano do Teatro Nacional de São João (TNSJ), depois de ter estreado, precisamente na mesma sala, em 2020, com encenação de Nuno Cardoso.



Em entrevista à Renascença, o encenador e diretor artístico do TNSJ, explica o espetáculo como “uma espécie de jogo de espelhos distorcido”.

Escrita em 1955, a obra “é completamente contemporânea. Se os problemas daquele tempo se refletem hoje em dia, então este texto é atual”, explica o encenador.

O espetáculo pretende refletir sobre a farsa do poder e a sua dinâmica social, tendo a ilusão como centro de toda a obra: “É curioso que a ideia de máscara de há muitos anos seja facilmente comparada hoje em dia”, Nuno Cardoso diz que é difícil andarmos a descoberto.

“Todos vivemos atrás de uma máscara nas redes sociais e em papeis que desempenhamos no dia a dia”, explica.

"O Balcão", de Jean Genet, tem como espaço principal um bordel de luxo, mas com uma metáfora decadente. Lá fora, há uma revolução.

O encenador afirma que há uma semelhança com os tempos de pandemia que vivemos “também estamos fechados, confinados, só não há uma revolução lá fora”, acrescenta “pelo menos de forma visível e terrível”.