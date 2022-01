Novo livro de Isabel Allende e outras propostas para os próximos meses

Também divulgada foi a publicação do novo livro de poesia de Rui Lage . “Firmamento” sairá em fevereiro e marca a estreia do poeta nesta chancela.

Entre as apostas para os primeiros meses do ano, a Porto Editora anuncia também o lançamento do último livro da escritora espanhola, recentemente falecida, Almudena Grandes . Depois do premiado “Os Doentes do Doutor Garcia”, publicado em 2020, agora a editora lança “A Mãe de Frankenstein”, uma obra que integra a série “Episodios de Una Guerra Interminable”, na qual a escritora aborda alguns momentos da História de Espanha.

O romance é “narrado a partir do olhar de uma mulher de paixões intensas, com uma vida plena de sobressaltos. Uma obra épica, inspiradora e emotiva que se estende ao longo de 100 anos, limitados pelas pandemias de Influenza e de Covid-19”, refere a editora em comunicado.

Entre as novas sugestões de leitura que vão surgir no mercado nos próximos meses, a Porto Editora destaca também as reedições e um novo livro de Francisco José Viegas com as aventuras do inspetor da judiciária Jaime Ramos.

Também aguardada é a nova obra do escritor Manuel Jorge Marmelo, vencedor do Prémio Correntes d’Escritas. Depois de “Torpel” em 2020, o autor lança o seu segundo romance na Porto Editora. “A Última Curva do Caminho” anuncia-se como “um manifesto em defesa da lentidão e da liberdade individual, com um enredo marcado pelo processo de envelhecimento, pela doença, pela solidão e pela perplexidade diante da inevitabilidade da morte”.

Em fevereiro, chegará também às livrarias, na ficção nacional, “Um Cão Deitado à Fossa”, a obra vencedora do Prémio Cidade de Almada 2018, da escritora Carla Pais, e “O Crespos”, o novo livro de Adolfo Luxúria Canibal, que conta com ilustrações de José Carlos Costa.

Para os mais novos

Também aqui há também novidades literárias. O radialista da RFM Pedro Fernandes estreia-se na escrita infantojuvenil. “O Gigante com pés de princesa” é o seu primeiro livro para este público e conta com a ilustração de Joana Rosa Fernandes. A obra conta a “história do Tobias, um menino gigante que nasceu com os pés pequenos e por isso toda a gente gozava com ele. Farto de ser motivo de troça, um dia o Tobias fugiu”.

Nos seus 40 anos de carreira literária, o escritor Álvaro Magalhães vai lançar um novo título da coleção ‘O Estranhão’. “Adicionário Cómico” promete ser um livro onde o autor portuense “dá um novo significado a mais de 100 palavras e junta ainda outras de que nunca se ouviu falar”.