O realizador Peter Bogdanovich morreu esta quinta-feira de manhã, aos 82 anos, em casa em Los Angeles.

O criador notabilizou-se com filmes como "The Last Picture Show", que lhe valeu a nomeação para dois Óscares, "Paper Moon" ou "What's Up, Doc?". Foi ainda crítico, ator e historiador de Hollywood.

A notícia foi avançada pelos meios de comunicação norte-americanos que citam Antonia Bogdanovich, filha do realizador e da directora de arte e produtora Polly Platt.