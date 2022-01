"Vacina" é a Palavra do Ano 2021 com 45% dos votos

Vacina é a Palavra do Ano 2021. Reuniu 45% dos votos, ou seja, 15 mil pessoas elegeram esta como a palavra do ano durante a votação que decorreu durante o mês de dezembro.

A iniciativa promovida pela Porto Editora demonstra a relevância que o processo de vacinação teve ao longo do último ano de pandemia . Em comunicado, a promotora da Palavra do Ano indica que “a vacinação contra a Covid-19 marcou o ano de 2021, não só pelo sucesso do processo que colocou Portugal num lugar cimeiro a nível mundial, mas também porque permitiu a redução do número de vítimas da doença e o alívio das restrições a que os portugueses foram sujeitos”.

Segundo o dicionário da Porto Editora sobre a nome feminino “Vacina” pode ler-se como significado “substância usada como terapêutica preventiva contra determinada doença, que se introduz no organismo para estimular a resposta imunitária contra o agente patogénico causador da mesma (constituída por forma inativa ou atenuada do patógeno, por algum dos seus componentes ou produtos ou por um substituto sintético)”

Em segundo lugar ficou a palavra “Resiliência” que conquistou 30% dos votos, seguida de “teletrabalho” , que arrecadou 9% da votação.

Há outras palavras também na lista das mais votadas, entre eles estão as “bazuca”, “criptomoeda”, “podcast”, “orçamento”, “mobilidade”, “apagão” e “moratória”, todas elas com menos de 6% dos votos.

Segundo o comunicado, bazuca teve 6,5% dos votos, criptomoeda 2,9%; podcast 1,9%; orçamento 1,4%; mobilidade 0,9%; apagão 0,7% e moratória 0,6% de votação.

A editora sublinha a participação de 35 mil pessoas e indica que “demonstra a importância desta iniciativa que reflete os principais acontecimentos e factos que marcaram o ano em Portugal”.

Através da Palavra do Ano, “a Porto Editora e a infopedia.pt pretendem sublinhar a riqueza lexical e o dinamismo criativo da língua portuguesa, acentuando, assim, o poder das palavras, que refletem o quotidiano da nossa sociedade em cada ano: os factos, os hábitos, os acontecimentos, as tendências e as preocupações coletivas”.

“Vacina” é assim a sucessora da palavra “Saudade”, eleita em 2020 como Palavra do Ano. Na lista das palavras que marcaram as últimas edições desta iniciativa estão: «esmiuçar» (2009), «vuvuzela» (2010), «austeridade» (2011), «entroikado» (2012), «bombeiro» (2013), «corrupção» (2014), «refugiado» (2015), «geringonça» (2016), «incêndios» (2017), «enfermeiro» (2018) e «violência doméstica» (2019).