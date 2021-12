Morreu Betty White, a Rose de “Sarilhos com Elas”

Mas o papel que mais rapidamente se lhe atribui e pelo qual é recordada é o Rose Nylund, em “Sarilhos com Elas” ("The Golden Girls" na versão original) – uma série que esteve no ar entre 1985 e 1992.

A entrada na comédia deu-se em 1973, quando Betty White interpretou Sue Ann Nivens, em "The Mary Tyler Moore Show, no ar até 1977. Nessa altura, a atriz conseguiu o papel principal em "The Betty White Show".

Com 115 créditos como atriz, Betty participou em programas como "Life with Elizabeth", "Date with the Angels", "The Love Boat" (O Barco do Amor), "Mama's Family", "The Golden Palace", "Ladies Man," " Aquele programa dos anos 70, "Higglytown Heroes","Boston Legal", "The Bold and the Beautiful","Pound Puppies", "Hot in Cleveland" e muitos outros.

No dia 17 de janeiro, Betty White faria 100 anos de idade.