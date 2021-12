Criar e lutar para que a arte não sucumba

Querido diário, estes são os últimos dias do ano de 2021 e, apesar da enorme quantidade de chocolates que comi neste Natal, o sabor que fica é agridoce.



Vivemos boicotados há praticamente dois anos. Todos nós. Privados da nossa liberdade, da nossa saúde mental e física, da companhia dos que amamos, da fluidez de movimentos, de exercer as nossas profissões. Uns suspensos, outros acabaram mesmo por cair.

Não se imaginava uma mudança tão repentina e duradoura no nosso dia-a-dia. Ninguém estava preparado para nada disto. E a par deste episódio desastroso que nos aconteceu a todos, continuam as injustiças e barbaridades contra crianças, mulheres e inocentes. Nada de novo, infelizmente.

Houve coisas boas, claro; no meu caso, o regresso à vida no campo, com saúde e na companhia da minha família. Alguns encontros com desconhecidos que se tornaram bons conhecidos, tempo para voltar a estudar novas matérias e uma ou outra novidade surpreendente. Mas rapidamente regresso ao sabor amargo.

Este ano foi derradeiro para a falta de saúde de uma grande amiga, dor que dói todos os dias. Pesa-me o tempo que não passei junto de amigos e familiares por conta do receio, os sítios que não visitei e que já queria ter mostrado à minha filha, os concertos que não dei e que não vi, a vida que não pôde acontecer.