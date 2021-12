Concertos para Bebés anunciam estreia de 11 espetáculos originais

Onze programas originais dos Concertos para Bebés inspirados em histórias, Entrudo, eletrónica, dança e instrumentos vários estreiam ao longo de 2022 em Leiria, Coimbra, Loulé e Marinha Grande, anuncia a companhia Musicalmente.

Dedicados a bebés dos 0 aos 3 anos e suas famílias, os Concertos para Bebés voltam este ano ao Algarve, com espetáculos em Loulé, e preparam-se para mais uma internacionalização, em Bilbao, Espanha.

Apenas as datas dos primeiros seis meses foram para já divulgadas, devido às restrições que as medidas de contenção da pandemia impõem às várias agendas da companhia e das salas.

A nova temporada abre a 9 de janeiro, no Convento de São Francisco, em Coimbra, com "Histórias cantadas para bebés", com a contadora Ana Sofia Paiva e o músico Marco Oliveira como solistas convidados. O programa é também apresentado a 16 de janeiro no Teatro Miguel Franco, em Leiria.

Também em janeiro, o projeto de música para a primeira infância viaja até Espanha, para apresentar "Sordunas e outras guloseimas", com os fagotistas portugueses Pedro Pereira e Gonçalo Pereira, no Palácio Euskalduna, em Bilbao, nos dias 21 e 23 de janeiro.

Para fevereiro, a companhia Musicalmente preparou com o percussionista Marco Fernandes "Chocalhos e chocalhinhos do Entrudo", que anima os palcos do Teatro Miguel Franco no dia 6, do Convento São Francisco no dia 13 e do Cine-Teatro Louletano, em Loulé, no dia 20.

"Gatinhar de pincel" é a proposta dos Concertos para Bebés em março, com apresentações dia 06 no Teatro Miguel Franco e no dia 13 no Convento de São Francisco. Aqui, o protagonismo principal será da bailarina Inesa Markava e da artista plástica Ana Bonifácio.

Dia 03 de abril estreia no Teatro Miguel Franco "Dedos e toques de bebé", exercício coreográfico pensado por Clara Leão, que depois segue para Coimbra, no Convento de São Francisco, dia 10, e para a Marinha Grande, no Teatro Stephens, dia 16.

Ainda em abril estreia "Eletrónica sem tempo", no dia 30, no Teatro Miguel Franco. O espetáculo cheio de novos sons criado com o compositor Carlos Caires revela-se a Coimbra no dia 08 de maio e a Loulé dia 22 do mesmo mês.

A fechar o primeiro semestre, há "Sons macios e brincalhões", com a trompetista Andreia Marques, no dia 05 de junho no Teatro Miguel Franco e no dia 12 de junho em Coimbra.

Até dezembro haverá novos programas em datas a anunciar, envolvendo como solistas Beatriz Costa (violino), Luísa Sobral (voz e guitarra), Paulo Marinho e Cláudia Marinho (gaita) e David Ramy (voz e guitarra).