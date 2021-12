“Batemos no fundo”. ​Álvaro Covões exige responsabilidades à DGS

É preciso exigir “responsabilidade civil” à diretora-geral da Saúde, afirma Álvaro Covões. O promotor de eventos culturais lamenta a falta de capacidade de resposta na testagem que está a afastar o público dos espetáculos. Em entrevista à Renascença, o diretor da Everything is New interroga-se: “quem é que vai para uma fila quatro horas para fazer um teste para ir ao cinema?”

Depois de logo de manhã ter escrito na sua página de Instagram que a obrigatoriedade de um teste negativo está a deixar, desde dia 25, as salas de espetáculo “vazias” e que assim continuarão até janeiro, Álvaro Covões participou esta terça-feira numa reunião da Associação dos Promotores dos Espetáculos, Festivais e Eventos (APEFE). No encontro foram debatidas, entre outras temáticas, as novas medidas do Governo de combate à Covid-19, que exigem a apresentação de testes negativos para a entrada num evento cultural. Sobre a questão, Álvaro Covões aponta o dedo à Direção-Geral da Saúde (DGS). “De facto as autoridades de saúde não têm experiência para gerir uma logística de multidões”, refere Álvaro Covões que organiza eventos culturais, como o Festival Nos Alive. Na sua opinião, “não é a mesma coisa que tomar decisões à secretária. É preciso ter a noção da escala”. Covões lembra que “a APEFE alertou o Governo atempadamente”. “Nós temos a capacidade de cumprir as regras, o que importa saber é se vocês têm capacidade de aumentar a logística de testagem para satisfazer a procura”, diz o promotor que desde 1995 está neste ramo. Covões lamenta: “apesar dos nossos alertas, aconteceu”.



Sem capacidade de testagem, o setor cultural tem dificuldade em trabalhar e o público desiste. Álvaro Covões faz um paralelismo: “vai-se fazer um teste para ver os Rolling Stones, mas não se vai fazer um teste para ver um espetáculo que se pode ver daqui a três meses. Fazem-se testes para ir ver um Benfica-Porto, fazem-se menos testes para ir ver o Oriental com o Montijo, da terceira divisão”. Álvaro Covões fala em “regras disfuncionais”, questiona o papel das autoridades de saúde e aponta o dedo a Graça Freitas. “Aconteceram coisas gravíssimas como nós assistimos a senhora diretora-geral de saúde a recomendar que as pessoas evitassem ajuntamentos nas festas de Natal. Então, o Governo, as autoridades de saúde e o parlamento criam regras de segurança para que a economia possa funcionar, como é que alguém, responsável máximo pela saúde, pode vir dizer, apesar das regras, não façam!?”, interroga-se. O produtor de espetáculos é afirmativo ao dizer que a DGS “tem de ser responsabilizada”. Nesta entrevista à Renascença, Álvaro Covões diz que “este país tem de se organizar de uma vez por todas. Se as autoridades de saúde e o Governo, com o apoio de muitos especialistas chegam a um acordo com um conjunto de regras, não podem vir dizer, afinal não cumpram estas regras”. Mas Álvaro Covões vai mais longe nas críticas, questiona “como é que é possível não haver um único partido que, por interesse próprio, não critique o facto de os eventos políticos não terem as mesmas regras dos eventos culturais”. Covões conclui: “esta coisa de se decidir em causa própria, é uma coisa muito pouco democrática”.