Jean-Marc Vallée, realizador de "Big Little Lies", morre aos 58 anos

O produtor e realizador canadiano Jean-Marc Vallée, que fez o filme “O Clube de Dallas” e a série “Big Little Lies”, morreu aos 58 anos, revelou no domingo a agência que o representa.

De acordo com a imprensa norte-americana, Jean-Marc Vallée foi encontrado sem vida numa cabana, perto da cidade do Quebeque.

Nascido em Montreal em 1963, Jean-Marc Vallée formou-se em Cinema na Universidade do Quebeque e começou por fazer telediscos nos anos 1980.

Grande parte da produção cinematográfica do realizador aconteceu, sobretudo, nos últimos vinte anos, com destaque para os filmes "C.R.A.Z.Y." (2005) e "O clube de Dallas" (2013), tendo este valido dois Óscares aos atores Matthew McConaughey e Jared Leto.

Jean-Marc Vallée recebeu um prémio Emmy pela série "Big Little Lies", que produziu e da qual correalizou alguns episódios, e esteve nomeado para aquele prémio com a minissérie "Sharp Objects", cuja produção e realização assinou.

De acordo com o portal iMDB, o projeto mais recente no qual Jean-Marc Vallée esteve envolvido foi o documentário "Big Giant Wave" (2021), sobre música canadiana, e era apontado como o produtor executivo da minissérie "Lady in the lake", com Natalie Portman e Lupita Nyong'o.