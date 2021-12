A memória do Hospital Termal das Caldas da Rainha em exposição fotográfica

João Mota da Costa é médico cirurgião plástico, de profissão e um amante da fotografia. Entre 2017 e 2018 fotografou, em sucessivas idas às Caldas da Rainha os edifícios dos Pavilhões do Parque D. Carlos I, construídos no final do século XIX, por Rodrigo Berquó e pensados para acolher o Hospital Termal das Caldas.

Os 7 pavilhões estiveram destinados a receber as enfermarias do Hospital Termal da cidade, mas tal nunca aconteceu. Tiveram sucessivas ocupações e viveram uma história de abandono. O médico fotografo registou esse abandono em fotografia.

O resultado está agora em exposição até 4 de janeiro, no espaço Concas, do Centro de Artes das Caldas da Rainha. Em comunicado, a organização explica que “João Mota da Costa desenvolve trabalho autoral, ao longo dos anos, na área da fotografia” e “conta com várias exposições a título individual”