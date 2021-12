Harry e Meghan mostram filha mais nova ao mundo

Os duques de Sussex, Harry e Meghan, revelaram ao mundo a primeira fotografia de Lilibet, a filha mais nova do casal que nasceu em junho.

A imagem mostra Meghan a segurar a bebé no ar, na companhia do príncipe Harry e do filho Archie, de dois anos.

Neste postal de Boas Festas, os duques de Sussex e as duas crianças aparecem vestidos de forma casual, com muitos sorrisos e cumplicidade.

A fotografia foi tirada por Alexi Lubormirski no verão. O cenário é a casa do casal em Santa Barbara, na Califórnia, Estados Unidos.

O príncipe Harry e a sua mulher, Meghan Markle, anunciaram a 6 de junho o nascimento da sua filha Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, a segunda criança do casal.

O primeiro nome da recém-nascida, Lilibet, é uma homenagem ao apelido da rainha Isabel II e o nome do meio é uma homenagem à avó e à mãe de Harry, Diana.

O bebé é o segundo filho dos duques de Sussex e o oitavo na linha de sucessão ao trono britânico.

O nascimento ocorre após uma entrevista recente de Harry e Meghan com Oprah Winfrey, em março, onde o casal descreveu discussões dolorosas sobre a cor da pele do seu primeiro filho, perdendo a proteção real e as intensas pressões que levaram Meghan a pensar em suicídio.

Harry e a atriz americana Meghan Markle casaram-se no Castelo de Windsor em maio de 2018 e o seu filho Archie nasceu um ano depois.

No início de 2020, Meghan e Harry anunciaram que iam deixar os deveres reais e que se iriam mudar para os Estados Unidos, perante o que consideraram ser intrusões insuportáveis e atitudes racistas dos media britânicos.