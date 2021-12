Teste negativo obrigatório também para ir ao teatro e ao cinema

Veja também:

Já não bastava o bilhete para entrar numa sala de cinema ou de espetáculos. Tinha de ter um certificado de vacinação, mas agora, com as novas regras decretadas pelo Governo, a partir do Natal vai também passar a ter de apresentar um teste negativo à Covid-19 para poder ir ao cinema ou entrar numa sala de espetáculos.



O Ministério da Cultura confirma à Renascença que, ao contrário do que já aconteceu no passado, desta vez não haverá qualquer redução na lotação das salas. No entanto, fonte do gabinete da ministra Graça Fonseca indica que vai ser obrigatório, de 25 de dezembro a 9 de janeiro, apresentar um teste negativo, antigénio ou PCR, à entrada.

Ao setor cultural a notícia chega na véspera de Natal, mas é o presente que ninguém queria receber. Teme-se uma quebra abrupta na afluência. Quem irá fazer um teste para ir ao cinema ou ver um espetáculo de dança questiona-se o setor cultural.

À Renascença, Pedro Borges, do Cinema Ideal de Lisboa, considera que a exigência de teste Covid “vai deixar os cinemas vazios. O responsável diz mesmo que “para os cinemas é uma péssima prenda de Natal”.