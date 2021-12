Superestreia de "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" é a melhor desde o início da pandemia

O filme de superheróis "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" teve uma superestreia na bilheteira portuguesa e é a melhor de um filme desde o início da pandemia da Covid-19.

Nos primeiros dias, o novo filme da Marvel alcançou uma receita bruta de 1.294.191,68 euros e levou no total 208.516 espectadores às salas de cinema portuguesas, segundo dados do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), desta segunda-feira.

Com esta estreia, o terceiro filme da nova versão de Homem-Aranha ascende, em apenas quatro dias, ao terceiro lugar dos filmes com mais receita bruta e mais vistos do ano, em Portugal, ficando ligeiramente à frente de "Duna", que passa para quarto lugar.

À frente de "Sem Volta a Casa" estão "Velocidade Furiosa 9", com 2.175.939,77 euros de receita bruta acumulada e 376.812 espectadores e, em primeiro lugar, "007: Sem Tempo Para Morrer", que arrecadou 2.602.186,83 euros e reuniu 434.309 espectadores.

Foi mesmo o mais recente filme de James Bond a conseguir o melhor fim de semana de estreia antes de Homem-Aranha. "Sem Tempo Para Morrer" tinha conseguido mais de 715 mil euros de receita bruta e mais de 114 mil espectadores, nos primeiros quatro dias em salas portuguesas.

"Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" bate assim o recorde deste ano e é também o melhor fim de semana de estreia de um filme, em território português, desde o início da pandemia da Covid-19.

A nível global, o filme teve a terceira melhor estreia de sempre, apenas atrás de "Vingadores: Endgame".