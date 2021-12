Multimilionário Roman Abramovich tornou-se cidadão português

O multimilionário russo Roman Abramovich, conhecido dono do clube de futebol Chelsea, tornou-se cidadão português em abril deste ano, avança o jornal Público deste sábado. Abramovich naturalizou-se ao abrigo da Lei da Nacionalidade, que confere cidadania a quem descender da antiga comunidade judaica sefardita.

De acordo com aquele jornal, as ascendências sefarditas do empresário foram comprovadas pela Comissão de Certificação do Sefardismo da comunidade judaica portuguesa. A ligação de Abramovich a esta comunidade lusa é estreita: o multimilionário será um dos patrocinadores do Museu do Holocausto no Porto e foi um membro da Comunidade Judaica do Porto que editou, recentemente, as páginas de Wikipédia de Abramovich. Estas confirmam as origens familiares do dono do Chelsea e dão pormenores sobre as atividades de benfeitor do empresário por terras lusas, garantindo que o mesmo é membro da Comunidade Judaica do Porto.

"Juntamente com Michael Kadoorie e Jacob Safra, Abramovich é um dos principais beneméritos da comunidade judaica portuguesa e da B’nai B’rith International Portugal", é dito na página da Wikipédia em português.

Abramovich terá iniciado o processo junto da Conservatória dos Registos Centrais e Ministério da Justiça ainda em 2020, processo esse que ficou concluído em abril deste ano. Abramovich junta, assim, a nacionalidade lusa às duas nacionalidades que já possuía: a russa e a israelita, sendo que esta última foi obtida também recentemente, em 2018.

Roman Abramovich é, segundo a revista Forbes, a 142.ª pessoa mais rica do planeta, com uma fortuna avaliada em 14,3 mil milhões de dólares (cerca de 12,7 mil milhões de euros).