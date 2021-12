Tiago Pitta e Cunha é o Prémio Pessoa 2021. O anúncio foi feito esta sexta-feira por Francisco Pinto Balsemão, presidente do júri. O prémio no valor de 60 mil euros visa distinguir anualmente um português cujo trabalho se destaque nas áreas cultural e científica. Depois de em 2020 o prémio ter distinguido a cientista Elvira Fortunato, surge agora a escolha de sobre o administrador executivo do Conselho de Administração da Fundação Oceano Azul. Nas palavras dos jurados, “Tiago Pitta e Cunha é hoje uma das personalidades mais reconhecidas e relevantes - em Portugal, na Europa e no plano internacional – na luta pela necessária mudança de atitude das sociedades humanas em relação aos assuntos do Mar e dos Oceanos. A sua visão transformadora envolve as políticas públicas, mas também os valores éticos, as atitudes, os comportamentos que são gerados pela cultura, pela educação, pelas novas exigências de literacia científica, que a complexidade do nosso tempo nos exige”. Pinto Balsemão destaca o empenho “vocacional” de Pitta e Cunha nos assuntos do Mar e dos Oceanos. Segundo o ex-primeiro-ministro, o premiado que já desempou “cargos nacionais e internacionais, nomeadamente na ONU, na Comissão Europeia e como Consultor do Presidente da República”, está à frente da Fundação Oceano Azul desde 2017. “Rigor e persistente coerência de mais de duas décadas e meia dedicadas” ao mar são caraterísticas destacadas pelos jurados sobre a personalidade de Tiago Pitta e Cunha. “Tiago Pitta e Cunha e a Fundação Oceano Azul têm impulsionado, a criação de alianças entre múltiplos interesses públicos e privados, traduzindo-se, em especial, mas não exclusivamente, na criação de vastas áreas de proteção dos ecossistemas marinhos, contrariando a tendência ainda dominante para a sua degradação”, refere Pinto Balsemão.

O presidente do júri deu como exemplos “a proposta, cientificamente fundamentada, de criação de uma Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário, o Parque Natural Marinho do Recife do Algarve – Pedra do Valado; o alargamento da Área Marinha Protegida das Selvagens, a maior do género no Atlântico Norte; o anúncio, em 3 de dezembro, pelo Governo Regional dos Açores, do objetivo de criar, até 2023, uma vastíssima Área Marinha Protegida de 300 mil Km2”. O júri deste ano do Prémio Pessoa foi presidido por Francisco Pinto Balsemão e composto pelo ex-presidente da Gulbenkian, Emílio Rui Vilar; a presidente da Fundação de Serralves, Ana Pinho; o sociólogo António Barreto, a jornalista Clara Ferreira Alves, o académico Diogo Lucena, o arquiteto Eduardo Souto de Moura, o museólogo José Luís Porfírio, a bióloga e cientista Maria Manuel Mota; Pedro Norton, administrador não executivo da Gulbenkian; Rui Magalhães Baião; o musicólogo Rui Vieira Nery e o académico Viriato Soromenho-Marques. Devido à pandemia, o anúncio foi feito este ano, e pela segunda vez, de forma não presencial, através de uma gravação vídeo. Na última edição, o anúncio teve de ser adiado devido à pandemia, de dezembro para março de 2021, por isso este ano fica marcado pelo anúncio de dois prémios Pessoa.