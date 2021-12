Resiliência, vacina ou teletrabalho. Qual será a palavra do ano?

São três as palavras que lideram a votação da iniciativa Palavra do Ano, promovida pela Porto Editora. São três palavras que muito temos repetido ao longo do ano. “Resiliência”, “Vacina” e “Teletrabalho” levam vantagem na escolha do público.

Em comunicado, esta sexta-feira, a editora refere que “os números mostram que, à semelhança do que aconteceu em 2020, o contexto pandémico marcou o ano de 2021”. Na votação que decorre até 31 de dezembro na página www.palavradoano.pt, já foram contabilizados 30 mil votos.

“Duas semanas após o início da votação” os vocábulos mais escolhidos são, em primeiro lugar, “vacina”, que “reúne a preferência dos portugueses, seguindo-se «resiliência» e «teletrabalho»”, explica o comunicado enviado às redações.

“Numa altura em que já decorreu metade do período de votação, o destaque vai para a maior arma contra a Covid-19 — o processo de vacinação em que Portugal foi líder mundial. No segundo lugar do pódio surge «resiliência», apontada como uma característica fundamental para lidar com o impacto da pandemia (e respetivas medidas de combate) na saúde, economia e bem-estar. Já «teletrabalho» ocupa atualmente a terceira posição por ser considerado determinante para assegurar a continuidade de diversas atividades económicas ao longo do ano”, pode ler-se no comunicado.

Além destas três palavras, estão também na lista a votação outras como «apagão», «bazuca», «criptomoeda», «mobilidade», «moratória», «orçamento» e «podcast». O resultado será conhecido em janeiro de 2022.

No ano passado, a palavra “saudade” foi a vencedora, num ano marcado pelo “impacto que o distanciamento físico e a rutura de rotinas tiveram no quotidiano da comunidade”.