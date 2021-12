Morreu Rogério Samora, o ator de teatro e cinema que a televisão consagrou

Trabalhou também com Carlos Avilez, diretor e fundador do Teatro Experimental de Cascais, onde se apresentou em peças como "Hamlet", de Shakespeare, e em "Erros Meus, Má Fortuna, Amor Ardente", de Natália Correia.

Nascido em Lisboa, em 28 de outubro de 1958, fez o curso de Teatro do Conservatório Nacional, e estreou-se no final da década de 1970, na peça "A Paixão Segundo Pier Paolo Pasolini", de René Kalisky, levada a cena na Casa da Comédia, em Lisboa, sob a direção de Filipe La Féria. O desempenho valeu-lhe o Prémio de Ator Revelação, em 1981.

O percurso de Rogério Samora teve, porém, início no teatro, na antiga Casa da Comédia, e apresenta alguns dos seus mais importantes papéis nos palcos, assim como no cinema, em filmes de Fernando Lopes e de Manoel de Oliveira.

A sua estreia em televisão, feita na RTP, remonta a 1982, à telenovela "Vila Faia", na qual contracenou com Rui de Carvalho, Glória de Matos, Mariana Rey Monteiro e Nicolau Breyner, seguindo-se, ainda na televisão pública, "A Banqueira do Povo" (1993), ao lado de Alexandra Lencastre, Eunice Muñoz, Raul Solnado, Diogo Infante e João Perry.

Nos últimos anos, participou em várias telenovelas do canal televisivo SIC, como "Nazaré", "Golpe de Sorte", "Amor Maior", "Poderosas", "Mar Salgado" e "Sol de Inverno", depois de participações anteriores na estação TVI, em produções como "Destino Imortal", "Flor do Mar", "Equador", "Casos da Vida" ou "Fascínios".

O ator trabalhou com outros encenadores, como Fernanda Lapa, em "Medeia é bom rapaz", de Luís Riaza, "As Bacantes", de Eurípides, e em "Sétimo Céu", de Caryl Churchill, com Artur Ramos, em "A Castro", de António Ferreira, com Luís Miguel Cintra, em "Cimbelino", de Shakespeare, e com Solveig Nordlund, em "Traições", de Harold Pinter.

No cinema conta com mais de meia centena de títulos, desde "Le Soulier de Satin"/"O Sapato de Cetim" (1985), de Manoel de Oliveira, com quem também fez "Os Canibais" (1988), "A Caixa" (1994), "Palavra e Utopia" (2000), "Porto da Minha Infância" (2002), "Quinto Império" (2004) e "Singularidades de uma Rapariga Loira" (2009), além de "Party" (1996), que protagonizou com Michel Piccoli e Irene Papas.

No cinema trabalhou igualmente com realizadores como José Álvaro Morais, João Mário Grilo, João Botelho, Manuel Mozos, Miguel Gomes, António-Pedro Vasconcelos, Maria de Medeiros, Luís Filipe Rocha, Margarida Cardoso, Rosa Coutinho Cabral, José Fonseca e Costa, Joaquim Leitão, Raoul Ruiz e Jorge Cramez, em filmes como "O Bobo" (1987), "Aqui d"El-Rei" (1992), "Adão e Eva" (1995), "Sinais de Fogo" (1995), "Jaime" (1999), "A Falha" (2002), "A Corte do Norte" (2008) e "As Mil e Uma Noites" (2015).

O cineasta Fernando Lopes dirigiu-o em "O Delfim" (2002), adaptação do romance de José Cardoso Pires, em que contracenou com Alexandre Lencastre, desempenho que lhe valeu uma nomeação para o Globo de Ouro SIC/Caras de Melhor Ator (2003). .