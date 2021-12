Morreu o ator Rogério Samora

No dia 20 de julho de 2021, Rogério Samora teve uma paragem cardiorrespiratória, no decorrer das gravações da novela Amor Amor, da SIC, e foi transportado para o Hospital Amadora-Sintra, onde esteve internado na unidade de cuidados intensivos durante mais de dois dois meses.

O ator estava internado no Hospital Amadora-Sintra depois de um agravamento do seu estado de saúde.

Nascido em Lisboa, em 28 de outubro de 1958, fez o curso de Teatro do Conservatório Nacional, e estreou-se no final da década de 1970, na peça “A Paixão Segundo Pier Paolo Pasolini”, de René Kalisky, levada a cena na Casa da Comédia, sob a direção de Filipe La Féria. O desempenho valeu-lhe o seu primeiro prémio, em 1981, o de Ator Revelação, da Associação Portuguesa de Críticos de Teatro.

O percurso de Rogério Samora teve, porém, início no teatro, na antiga Casa da Comédia, e apresenta alguns dos seus mais importantes papéis no cinema, em filmes de Fernando Lopes e de Manoel de Oliveira.

Rogério Samora contava mais de 40 anos de carreira, com um percurso marcado pela participação em dezenas de telenovelas e outras produções televisivas, como "Nazaré" e "Mar Salgado", da SIC, "Flor do Mar" ou "Fascínios", da TVI, depois de se ter estreado em televisão, na RTP, em 1982, em “Vila Faia”.

Na segunda-feira, Rogério Samora voltou a ser internado no Amadora-Sintra, por causa de uma febre que não baixava e que não se percebia a causa.

A 28 de setembro de 2021, foi transferido para a unidade de cuidados continuados integrados da Associação de Socorros da Freguesia da Encarnação, em Mafra, com prognóstico muito reservado e em coma vegetativo.

Numa mensagem publicada nas redes sociais, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, lamentou "profundamente" a morte de Rogério Samora.

"Numa carreira que o tornou uma presença permanente junto do público português, seja no teatro, no cinema ou na televisão, o talento de Rogério Samora fizeram-no destacar-se como um dos mais completos atores da sua geração", escreve Graça Fonseca.

"Na sua voz e nos seus gestos, as complexidades, os matizes e as contradições da natureza humana ganhavam uma dimensão única, que o público português e os seus pares sempre reconheceram", refere a ministra da Cultura na nota de pesar.