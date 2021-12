Descubra a lista das 24 palavras mais pesquisadas no dicionário Priberam

Comorbilidade, (as)síncrona, obscurantismo e ómicron estão entre as 24 palavras mais pesquisadas no dicionário online Priberam durante este ano.

"Entre as 24 palavras que definiram 2021 continuam a ser muitas as que se referem, diretamente ou indiretamente, à pandemia, como (as)síncrona, comorbilidade, obscurantismo e, claro, ómicron", lê-se num comunicado conjunto do Priberam e da agência Lusa, que se uniram pelo quinto ano consecutivo para selecionar as palavras mais pesquisadas no dicionário, e que ilustram o ano que está a terminar.

As palavras, selecionadas entre 200, constam do site que integra também conteúdos noticiosos da agência Lusa, para contextualização de cada uma das palavras, ilustrando-as com fotografias captadas pelos seus fotojornalistas.

Este ano, "da lista de palavras que, em algum momento, estiveram em destaque na nuvem do Dicionário Priberam, a mais pesquisada foi genocida, motivada por protestos contra o presidente brasileiro" Jair Bolsonaro.

O site está estruturado por ordem cronológica, de janeiro a dezembro, e cada palavra permite aceder diretamente ao seu significado no Dicionário Priberam e ao artigo da Lusa sobre o evento que motivou as pesquisas.

"Se, ainda em ano pandémico, já começam, felizmente, a rarear as palavras com ele relacionadas, abundam aquelas que nos sobressaltaram, desde o aneurisma que vitimou Carlos do Carmo, ao suposto mercadejar com o qual o juiz Ivo Rosa qualificou a atividade de José Sócrates, à chacina no Rio e... como não, à vitória dos leões de Alvalade ou ao obscurantismo dos negacionistas", disse, a propósito da iniciativa, a diretora de Informação da Lusa, Luísa Meireles.

O diretor executivo da Priberam, Carlos Amaral, salienta que "O Ano em Palavras", "mais do que qualquer termo isolado, ajuda a compreender o que foram os 12 meses anteriores, definido pelos eventos que mais marcaram os utilizadores do dicionário".

Este ano, destacaram-se ainda, nas pesquisas, palavras como marquise, geringonça, calceteiro, demagogia, persecutória, contumaz, indulto, sibilino, offshore, pansexual, prequela e resiliência.