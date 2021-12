​Aquário Vasco da Gama ganha "janela virtual para o Oceano"

É inaugurada esta quarta-feira, no Aquário Vasco da Gama, em Oeiras, uma janela virtual para o Oceano. A novidade faz parte do projeto de modernização deste espaço que está quase a completar 125 anos de existência.

A pérola desta renovação do espaço é esta janela virtual de 20 metros quadrados, explica à Renascença o comandante Nuno Leitão, diretor do Aquário. "Vamos ter uma janela virtual para o Oceano em que neste espaço será possível interagir com um oceano virtual e mergulhar nas profundezas do mar."

Nuno Leitão explica que se trata de "um ecrã grande, um dos maiores de Portugal interativo em que as crianças podem interagir não só no ecrã, mas também pelo chão", detalha.

A Marinha gastou 300 mil euros na renovação do Aquário Vasco da Gama, o mais antigo do mundo em funcionamento, que contou também com a colaboração de várias entidades privadas. O diretor do Aquário considera que se trata de um "grande salto tecnológico, em que os visitantes ganham uma nova forma de ver o oceano".



Antes da pandemia, o Aquário recebia cerca de 70 mil visitantes por ano, um número que o diretor do espaço espera que suba para 200 mil, em 2023.

Esta janela virtual foi montada no tanque onde antes estavam algumas otárias. Os animais foram devolvidos à natureza e o Aquário Vasco da Gama entendeu não voltar a ter espécies de grande porte no espaço, dada a falta "de condições ideais para viverem em cativeiro".