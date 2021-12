​Moonspell celebram 30 anos com concertos e exposição

É uma banda que tem fiéis seguidores e os que comprarem bilhete para ouvir os Moonspell, em Lisboa e no Porto, vão poder também ver uma exposição de 30 objetos icónicos da coleção privada da banda.



O acontecimento marca o ano de 2022, altura em que o grupo do vocalista Fernando Ribeiro completa 30 anos de carreira. O aniversário será assinalado com a digressão internacional “The Greater Tour”, que vai percorrer palcos de mais de 50 países.

A banda de heavy-metal portuguesa mais conhecida a nível internacional tem previsto terminar a digressão em Portugal com dois concertos nas salas mais emblemáticas do país. A 31 de outubro, dia de Halloween, “data mítica no calendário da sua alcateia”, diz a banda em comunicado, irão tocar no Coliseu do Porto Ageas.

Previsto para o dia seguinte, a 1 de novembro está o concerto no Coliseu de Lisboa. Em breve, revela a banda será anunciada a primeira parte com convidados especiais em ambos os concertos.

Segundo o comunicado, os Moonspell “tocarão um alinhamento que remontará às suas origens (Anno Satanae/Under the Moonspell) sendo o resto dos temas escolhidos pelos fãs, em regime by request, através da votação nas redes sociais da banda”.

Criada em 1992, a banda que começou por se chamar Morbid God, vai expor nos dois Coliseus “objetos icónicos, pertencentes à coleção privada da banda” que podem ser apreciados pelos fãs a partir das 19h30.

Também reservado para os dois espetáculos, cujos bilhetes são postos à venda a partir de dia 16 de dezembro, está a projeção de imagens que documentam alguns dos momentos mais marcantes da vida dos Moonspell, um grupo que já vendeu mais de meio milhão de discos e deu concertos nos cinco continentes.