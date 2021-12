Elon Musk é a pessoa do ano para a revista Time

As redes sociais são uma área em que Musk se movimenta com enorme naturalidade. Só nos últimos dias postou várias piadas e o anúncio de um novo projeto para “retirar CO2 da atmosfera e transformá-lo em combustível de foguetões. Se tiverem interesse, juntem-se”, acrescentando noutro tweet que isto “também será importante para Marte”.

“É um jogador no mercado dos robôs e da energia solar, das criptomoedas e clima, de implantes de computador no cérebro para contrariar a ameaça da inteligência artificial e túneis subterrâneos para mover pessoas e mercadoria a supervelocidades”, descreve a revista, sublinhando ainda o seu humor frequentemente incompreendido e o facto de ser capaz de destabilizar os mercados financeiros com os seus tweets.

A revista enumera o facto de a sua empresa de foguetões, a SpaceX, ter ultrapassado a Boeing e ter-se estabelecido agora como a mais promissora empresa privada de exploração espacial, e de a Tesla controlar atualmente dois terços do mercado de carros elétricos no mundo.

A publicação elogia o facto de o homem mais rico do mundo “sonhar com Marte enquanto calcorreia a Terra” e de “lançar satélites para órbita”, tudo isto enquanto se faz transportar num carro inventado por ele, que não precisa de combustível e que mal precisa de condutor.

A escolha de Pessoa do Ano pela Time começou em 1927, embora na altura fosse conhecido como Homem do Ano. Foi preciso esperar até 1936 para uma mulher ser escolhida para o lugar, no caso foi Wallis Simpson, por quem Eduardo VIII abdicou do trono. A mulher que viria a ser Rainha por causa dessa decisão, Isabel II, foi mulher do ano em 1952.

Mesmo assim, só em 1999 é que o nome mudou para “Pessoa do Ano”.

Elon Musk, cuja fortuna pessoal é avaliada em mais de 220 mil milhões de euros, segue-se a Kamala Harris e Joe Biden, que foram o par escolhido para 2020 e que por sua vez substituíram Greta Thunberg, a escolhida de 2019.