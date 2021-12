​Teatro D. Maria II encerra para obras em 2023 e vai andar pelo país

É um projeto da autoria do arquiteto Francisco Pólvora que levou quase dois anos a ser pensado. A obra de remodelação dos espaços interiores do Teatro Nacional D. Maria II (TNDM) vai decorrer ao longo do ano de 2023 e vai obrigar ao encerramento do edifício.



Durante um ano, o Nacional não vai parar e aposta em levar teatro ao país, a salas de “norte a sul, regiões autónomas incluídas”, explica o diretor Pedro Penim na apresentação do projeto esta segunda-feira.

São vários os espaços que serão alvo de obras de remodelação. Desde a bilheteira à livraria, passando pelos até aos espaços de trabalho da equipa, indicou em conferência de imprensa Cláudia Belchior, da administração do TNDM.

O projeto idealizado por Francisco Pólvora, do atelier BFJ Arquitetos, prevê, por exemplo, a transformação do espaço de ensaios situado no sótão do edifício em espaço de trabalho, com um jardim de inverno.

“A nossa proposta tira partido deste espaço”, explica o arquiteto que pensou uma “maior abertura à cidade de Lisboa” para este teatro situado no Rossio. Entre as mudanças está programada a abertura de janelas, não só para permitir maior ventilação do interior do teatro e das zonas de trabalho, como uma “maior transparência” do teatro.