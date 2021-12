​Morreu a escritora Leonor Xavier

Jornalista, Leonor Xavier viveu no Brasil entre 1975 e 1987, onde foi correspondente do Diário de Notícias.

Em 2017, no centenário das Aparições de Fátima, a autora lançou o livro "Peregrinação - Testemunhos que nos unem". A obra inclui 70 testemunhos de 35 homens e 35 mulheres de personalidades à volta da palavra "peregrinação" – de Ana Zanatti a Jaime Nogueira Pinto, de Pedro Abrunhosa a Lídia Jorge.

Em entrevista à Renascença por ocasião do lançamento da obra, Leonor Xavier falou do Brasil, onde se fez jornalista, da presença da ideia de peregrinação na cultura portuguesa e do cancro, que lhe deu uma "certa consciência do sabor da vida".



"Eu fiz um curso de Letras, e depois, sou jornalista. Vivi no Brasil e fiz muitas entrevistas na minha vida. Chamam-me "garimpeira de gente" lá no Rio e eu acho muito interessante poder gravar – não é com uma máquina, é registar –, não deixar que se percam os discursos diretos das pessoas", dizia na altura Leonor Xavier.