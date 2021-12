Festas do Povo de Campo Maior a Património da Humanidade? “Vamos festejar de pandeireta e castanholas nas mãos”

As mãos de Sara Sequeira repartem-se entre o papel, a cola e o arame. Numa casa, junto ao jardim municipal de Campo Maior, várias senhoras juntam-se para fazer o que mais gostam: flores e outros motivos de papel. Aos 47 anos, Sara mantém a mesma alegria de quando era criança e, com os pais, sempre que as festas do povo se realizavam, “dobrava o papel e fazia os torcidos”. “Não lhe sei explicar bem, mas acho que é a arte que temos nas mãos, pois as flores parecem naturais”, diz à Renascença a orgulhosa campomaiorense. Uma “arte” que anseia ser classificada como Património Cultural Imaterial, pela UNESCO. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura aceitou a candidatura das Festas do Povo de Campo Maior. É a única candidatura apresentada por Portugal e vai ser analisada na 16.ª reunião do Comité do Património Mundial que decorre em Paris, França, entre 13 e 18 de dezembro. “Acho que era uma coisa muito merecida, porque os nossos antepassados já faziam as festas com flores feitas de papel de jornal, e sermos reconhecidos mundialmente pela nossa tradição era muito bom, pois isto é uma marca nossa”, refere Sara Sequeira, que destaca a “euforia” que está inerente não só às festas em si, mas a todos os preparativos. “Olhe, juntamo-nos todas numa casa a fazer flores, uma leva um licor, outra leva um bolo, uma diz uma coisa a outra deixa-se rir, e depois na noite da enramação juntam-se os homens e vêm familiares de fora para nos ajudar, é espetacular”, descreve. A noite da enramação é, precisamente, um dos momentos mais esperados pelos campomaiorenses, já que, depois de largos meses “no segredo dos deuses”, o trabalho de uma vila inteira sai das quatro paredes para enfeitar as cerca de 100 ruas que, habitualmente, participam no evento. Ninguém dorme e desvendam-se segredos, uma vez que cada rua participante desconhece o tema das outras ruas “adversárias”. É já de madrugada que a vila alentejana do distrito de Portalegre renasce, florida, à espera dos muitos milhares de visitantes que, durante nove dias, entre finais de agosto e princípios de setembro, vão visitar Campo Maior. “É lindo, lindo, as ruas engalanadas, a mistura dos tons, a diferença das cores”, afirma Conceição Quinta, saudosa de um novo evento, já que o de 2020 acabou por ser cancelado por causa da pandemia. Também esta senhora de 53 anos nasceu já com as festas “coladas” à personalidade e é com imenso prazer que, sempre que “o povo decide fazer as festas”, passa serões e serões, após um dia de trabalho, a dar o seu contributo. “É uma colaboração entre todos, uma coisa que está em nós. Não podemos ver o papel, é como ouvir cantar as saias, está-nos na alma. Não conseguimos ficar quietos, o nosso corpo mexe-se e quando vemos o papel, é a mesma coisa, os dedos começam logo a magicar”, explica-nos. Por isso, acrescenta, “fazemos gosto que isto vá património, porque é a nossa essência”. Uma “essência” que chegou mais tarde para Conceição Galvão, mas nem por isso com menos intensidade. “Adoro as nossas festas e sou muito bairrista”, confessa Conceição que tem a função de “cabeça de rua”, aquela que organiza os trabalhos. “É uma grande responsabilidade, mas, com a ajuda de todos, tudo se leva. Logicamente, que eu tento manter sempre a os meus vizinhos unidos, para que possamos levar o trabalho para frente, mas se não fosse a ajuda de todos, era impossível”, diz esta campomaiorense de 59 anos. Sobre a candidatura, considera que “as pessoas e a vila já mereciam”, além de “poder trazer a Campo Maior um grande reconhecimento”. Conceição já tem a postos “a pandeireta para fazer a festa”, caso se confirmem as melhores expectativas, ou seja, a atribuição do titulo internacional de Património Cultural Imaterial.

O segredo das festas? A “essência do povo” Não se sabe muito bem desde quando se realizam estas festas que começaram por ser uma celebração religiosa, em homenagem a São João Baptista, intituladas Festas em Honra de São João Baptista. Apesar de já não ter esse nome desde 1921, a presença do santo padroeiro persiste, com a sua imagem a ser levada numa pequena procissão que, ainda hoje, percorre as ruas da vila. Frequentemente denominadas Festas das Flores, a pouco e pouco, o religioso começou a fundir-se com o pagão. Os ramos e os arbustos trazidos do campo para ornamentar as ruas, deram lugar ao papel de jornal e, mais tarde, até aos dias de hoje, ao papel de múltiplas cores e texturas que sempre surpreendem os visitantes. “As edições de 2004, 2011 e 2015, diria que foram o grande ‘boom’ das festas, quer no número de ruas participantes, quer em termos de visitantes nacionais e internacionais, como que uma janela que se abriu para o mundo”, conta à Renascença Vanda Portela, a presidente da Associação das Festas do Povo de Campo Maior que liderou a candidatura, conjuntamente com a Entidade Regional do Turismo do Alentejo e Ribatejo e o município campomaiorense. Na “essência do povo”, segundo esta responsável, reside o segredo destas festas, feitas com “união, dedicação e amor pela terra”, que transformam a vila num jardim de flores, a que se junta “a arte de bem receber”. Neste processo, depois do povo decidir que há festas, a associação tem a tarefa de dinamizar e é no porta-a-porta, com os cabeças de rua, que aguça a vontade aos campomaiorenses, para que fiquem reunidas todas as condições. A partir daqui, trabalha para conseguir apoios que possam suportar as despesas que podem rondar “o milhão de euros”. À semelhança de toda a população, também Vanda Portela espera boas notícias de Paris. “Creio que vamos obter este reconhecimento, porque o povo de Campo Maior merece, pela sua dedicação, empenho e voluntariado ao longo de tantos e tantos anos, sempre a dar o seu melhor e a receber bem”. Lamentavelmente, por causa da pandemia, não vai ser possível a deslocação a França. O evento vai ser acompanhado à distância e a decisão vai chegar através do ecrã de um qualquer computador, sem dia nem hora marcados, já que esta é apenas uma das 60 candidaturas, com origem em todos os continentes, que será analisada na reunião de seis dias, do Comité do Património Mundial. Nada que impeça a vila de festejar, caso o parecer seja positivo. “Mesmo cá, vamos fazer uma grande festa, Deus queira que sim, vamos festejar de pandeireta e castanholas nas mãos”, afiança a presidente da associação.

Campo Maior vai ter Museu da Flor A contar as horas para conhecer o parecer do Comité do Património Mundial está também o presidente da Câmara Municipal de Campo Maior, Luis Rosinha, que tomou posse há dois meses. “Não podia pedir mais”, diz à Renascença. “Embora cá esteja como vereador há oito anos, sendo agora o presidente recém-eleito, é uma satisfação enorme, pese embora o contratempo de não podermos estar presentes na reunião, mas esperando que tenhamos motivos para festejar e muito”, afirma o autarca socialista. Rosinha destaca a importância deste titulo para a população, que considera ser “o justo reconhecimento de tantos e tantos anos de um trabalho com muitas histórias, há mais de um século”. Além do mais, sublinha, “é o maior caso de voluntariado que, se calhar, existe ao nível do nosso país e, apesar de não ser dono da verdade, estou com mais de 90% de certeza que a UNESCO irá aprovar a nossa candidatura”. O autarca deixa um elogio “à mulher campomaiorense”, por todo o trabalho “visível e cheio de arte”, assim como aos cabeças-de rua, “uma coisa que não está instituída, mas que se vai criando dentro daquilo que é o conceito da rua e da sua execução”.