Quem é o “Honest Broker” português?

Chega ao mercado de língua inglesa em maio de 2022 a biografia de António Guterres. Da autoria de Pedro Latoeiro e Filipe Domingues, editada em Portugal pela Casa das Letras/Leya, a obra vai ser publicada no Reino Unido e nos Estados Unidos. Em comunicado, a editora revela que “o livro já se encontra em pré-venda em plataformas como a Amazon”.

Com o título “O Mundo Não Tem de Ser Assim”, a biografia sairá em língua inglesa com outro nome. “Honest Broker: Biography of António Guterres” será o título a adotar na versão que sairá a 26 de maio do próximo ano no Reino Unido e que durante o verão chegará também às livrarias norte-americanas.

A obra será editada pela Hurst Publishers, uma editora de não-ficção britânica e que nos Estados Unidos tem uma parceria com a Oxford University Press. Segundo a Casa das Letras, esta editora foi “fundada em 1969” e “é a casa do premiado historiador Michael Burleigh e de Sir David Omand, antigo coordenador dos serviços de inteligência de Tony Blair. Recentemente publicou “Warbot”, do jornalista do The Wall Street Journal Kenneth Payne, considerado pela revista The Economist, um dos melhores livros de 2021”.

A tradução da biografia de António Guterres que inicia o segundo mandato como secretário-geral das Nações Unidas em janeiro do próximo ano, foi “financiada por uma bolsa atribuída pela Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), no âmbito de um concurso ganho pelos autores”.

Pedro Latoeiro e Filipe Domingues escrevem no prefácio: “António Guterres concedeu-nos quatro entrevistas exclusivas e presenciais, em que perguntámos tudo o que quisemos. Nunca nos foi pedido que anunciássemos previamente ao que íamos. Foram, na realidade, mais conversas livres do que propriamente entrevistas, durante as quais o biografado respondeu sempre a tudo. Adicionalmente, deu-nos acesso ao seu arquivo fotográfico pessoal e foi também, a nosso pedido, o primeiro leitor deste livro”.

Em Portugal, a biografia vai já na terceira edição. “O Mundo Não Tem de Ser Assim” conta a história de António Guterres “desde o despertar da sua consciência política até ao seu trabalho sobre as questões mais prementes do século XXI, como os direitos das minorias e os fenómenos migratórios, o terrorismo globalizado e o diálogo inter-religioso, ou a própria reforma das Nações Unidas”, diz a editora portuguesa.

Com base em mais de 120 entrevistas de “antigos chefes de Estado e de Governo, altos funcionários da ONU e amigos do ex-primeiro-ministro português”, a biografia revela documentos até aqui inéditos, fotografias e episódios da vida de Guterres.