​Organista titular da Notre-Dame de Paris dá tês concertos em Portugal

Esta sexta-feira, a partir das 21h30 a Igreja de São Pedro em Amarante recebe o organista titular da Notre-Dame de Paris. Olivier Latry apresenta-se em Portugal no âmbito do Festival Inventa, num ciclo de Órgão de Tubos. Além deste espetáculo o artista toca também sábado às 21h30 no Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro em Felgueiras e domingo, às 15h00 na Igreja de São Martinho de Soalhães, em Marco de Canavezes.



Em comunicado, a organização do festival sublinha a importância da presenta deste compositor e organista francês na “animação cultural em vasta escala no Douro, Tâmega e Sousa”.

O Festival Inventa que durante o mês de dezembro aposta numa “nova fase de oferta musical às populações dos diversos concelhos do território”, conta também com participações portuguesas.

A participação nacional estará a cargo do organista João Vaz que terá a colaboração de Tiago Simas Freire “na corneta histórica e na flauta”. Os artistas tocarão na Igreja Matriz de Caramos, em Felgueiras, no próximo dia 17, às 21h30 e no dia 18, atuarão no Mosteiro de São Miguel de Refojos de Basto, em Cabeceiras de Basto, pelas 21h30.

O Festival Inventa é um projeto promovido no âmbito da Cultura em Rede – Tâmega e Sousa, cofinanciado pelo NORTE 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. O evento aposta no facto de organistas de todo o mundo recorrerem a Portugal e às suas igrejas para tocarem em órgãos de tubo.

Desenvolvido “numa área geográfica correspondente a 14 municípios”, o Inventa, diz a organização em comunicado, aposta “num território com uma população de aproximadamente 543.000 habitantes”.

Além da programação de dezembro, o festival prossegue em janeiro com a “apresentação do projeto Música em Comunidade, com recurso à Orquestra Energia de Amarante – um coletivo musical formado por alunos do Agrupamento de Escolas Amadeo de Souza-Cardoso, com direção artística do CCA – Centro Cultural de Amarante –, cuja tónica, o mote, é a integração de crianças e jovens oriundos de contextos sociais e económicos vulneráveis, dando-lhes acesso a formação musical e incentivando o sucesso académico, combatendo o abandono escolar e despertando os participantes para a construção dos seus projetos de vida”.

Programados estão espetáculos a 12 de fevereiro, às 21h30 no Auditório Municipal de Lousada, a 19 de fevereiro, às 21h30 na Casa do Xiné – Centro Cultural, em Quintandona, Lagares, Penafiel, e por fim, a 26 de fevereiro, às 21h30, na Biblioteca Municipal Professor Vieira Dinis, em Paços de Ferreira.