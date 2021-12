Natal em Lisboa com música de Cesária Évora

No ano em que se completa uma década da morte de Cesária Évora (que morreu a 17 de dezembro de 2011), Lisboa promove uma homenagem à diva da morna cabo-verdiana.

Nesta sexta-feira à noite, a partir das 21h00, o Coliseu de Lisboa acolhe um concerto com entrada gratuita, que celebra também os 80 anos que Cesária Évora faria este ano, se fosse viva.

“Sodade” é o nome desta homenagem, que vai reunir em palco artistas de diferentes estilos e países numa recordação da cantora, que sempre pisou os palcos descalça.

Além de Tito Paris, vão estar em palco artistas como Nancy Vieira, Emilio Moret – um dos cantores do icónico grupo cubano Septeto Habanero – Teófilo Chantre, Lucibela e Elida Almeida.

A estes intérpretes vão juntar-se outros 12 músicos que irão tocar num palco em forma de arena. Segundo a EGEAC, promotora desta programação de Natal da autarquia de Lisboa, apesar da entrada gratuita, mas o bilhete terá de ser levantado previamente.

Este concerto é também uma ação de solidariedade com a União Audiovisual. O público é convidado a fazer donativos de bens alimentares não perecíveis ou produtos de higiene.

Mais música no Natal em Lisboa

Mas a programação de Natal inclui outros concertos. Desde logo, no sábado, dia 11, a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, da autoria do arquiteto Nuno Portas e Nuno Teotónio Pereira, recebe, a partir das 21h00, o Coro de Câmara Lisboa Cantat e uma orquestra especialmente criada para o concerto, dirigida pelo maestro Cesário Costa.

No programa estão canções tradicionais portuguesas de Natal, da autoria de Lopes-Graça, Sampayo Ribeiro e Eurico Carrapatoso. Serão também tocadas obras orquestrais de compositores italianos barrocos, entre os quais Corelli, Manfredini e Torelli.

Este é também um concerto com entrada livre, mas os bilhetes devem serem levantados no próprio dia, entre as 15h00 e o início do concerto.

A EGEAC recorda que à entrada deverá também apresentar um teste negativo à Covid-19 (mesmo pessoas vacinadas) e durante o espetáculo deverá usar máscara. Deverá também apresentar o cartão do cidadão para validar os dados.