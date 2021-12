Isabelle Huppert sobe ao palco do D. Maria

Tem um sabor a despedida. A peça “O Cerejal”, de Anton Tchékov marca a última participação de Tiago Rodrigues na temporada do Teatro Nacional D.Maria II (TNDMII). Depois da estreia em julho, no Festival de Teatro de Avignon, a peça que tem como protagonista a atriz francesa Isabelle Huppert chega a Lisboa, onde vai estar na sala Garrett até dia 19 de dezembro.

“O Cerejal” foi o último texto escrito pelo dramaturgo russo, em 1904 e contará com nove récitas no palco do D. Maria, seguindo depois em digressão pela Europa. Segundo o Nacional, “esta peça propõe um encontro com a nossa própria existência refletida numa família e nos seus satélites, um grupo humano em crise”.

Falada em francês, com legendagem, a peça conta com um elenco de doze atores e dois músicos. A encabeçar este elenco está a estrela do cinema francês Isabelle Huppert, que ao seu lado terá a atriz portuguesa Isabel Abreu e os músicos dos Clã, Manuela Azevedo e Hélder Gonçalves. O restante elenco é todo francês.

Os atores Adama Diop, Alex Descas, Alison Valence, David Geselson, Grégoire Monsaingeon, Marcel Bozonnet, Nadim Ahmed, Océane Caïraty, Suzanne Aubert, Tom Adjibi completam a equipa nesta que é, segundo o encenador Tiago Rodrigues, uma peça que “fala sobre nós”.

O até aqui diretor do TNDMII considera que “O Cerejal” é uma obra que fala de um tempo de mudança social invisível. Na apresentação do espetáculo, pode ler-se no comunicado do TNDMII que a peça fala “sobre as dores e as esperanças de um mundo novo que ainda ninguém compreende inteiramente”.

Esta estreia vai contar com uma sessão com Audiodescrição no próximo dia 19 de dezembro. Mas este é um mês marcado por outra estreia no TNDMII. Depois do adiamento devido à pandemia, chega finalmente ao palco da sala estúdio a peça Off da companhia mala voadora.

Também até 19 de dezembro, está em cena esta peça que tem direção de Jorge Andrade e texto do próprio e do escritor inglês Chris Thorpe. A interpretação é dos atores Jorge Andrade, Maria Jorge e Tânia Alves. A récita de dia 12 contará com interpretação em Língua Gestual Portuguesa e conversa com os artistas após o espetáculo.