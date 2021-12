Olhar feminino em destaque no festival de cinema português no Reino Unido

A 12.ª edição do festival de cinema português no Reino Unido, entre 12 e 19 de dezembro, vai promover o "olhar feminino" e atribuir dois prémios exclusivamente a mulheres, numa tentativa de combater o "agudo desequilíbrio de género" na indústria.

O programa do Festival Utopia de 2021 vai mostrar o trabalho de 12 realizadoras mulheres: Raquel Freire, Célia Fraga, Catarina Mourão, Vanessa Fernandes, Cláudia Varejão, Sabrina D. Marques, Cláudia Ribeiro, Carolina Neves, Ana S. Carvalho, Mónica Santos, Denise Fernandes e Ana Isabel Soares.

Uma curta e uma longa-metragem serão premiadas, procurando assim "sublinhar o importante, mas frequentemente esquecido, papel das mulheres" na sétima arte, refere a organização num comunicado. .

O júri será formado pela atriz Cucha Carvalheiro, o escritor Hélder Macedo e o professor Manuel José Damásio. .

O festival também vai marcar o 10.º aniversário da morte de Pedro Hestnes com uma sessão especial de homenagem ao ator com amigos e colegas após o visionamento de "O Sangue", de Pedro Costa.

Devido à pandemia de covid-19, e pelo segundo ano consecutivo, as audiências no Reino Unido só poderão visionar os filmes remotamente, pela Internet, após um registo gratuito. .

As sessões, algumas das quais com a presença de realizadores, terão lugar no Cinema Fernando Lopes da Universidade Lusófona, em Lisboa), às quais o acesso é livre. .

A edição deste ano do Festival Utopia tem uma parceria com os festivais PortoFemme e MotelX, e vai ter uma sessão especial dedicada ao cinema guineense.