​Despedida de Pedro Gonçalves dos Dead Combo ao som de música

É a última vontade de Pedro Gonçalves. “Não haverá cerimónias fúnebres relacionadas com o falecimento” do contrabaixista dos Dead Combo, esclarece esta terça-feira o manager da banda, em comunicado.



O artista que morreu no passado sábado aos 51 anos, depois de três anos a batalhar contra um cancro, decidiu que não queria cerimónias fúnebres. “A homenagem e a celebração da vida e da extraordinária obra do Pedro Gonçalves será feita com música e aberta a todos; amigos, fãs e todos os seus admiradores”, esclarece o manager José Morais.