Filmes portugueses "Dream Big" e "Zé Pedro Rock'n'Roll" premiados nos Estados Unidos

O filme português "Dream Big", sobre o percurso de Neemias Queta, o primeiro basquetebolista português masculino a chegar à NBA, foi premiado no Mesa International Film Festival, no estado do Arizona, nos Estados Unidos, que distinguiu também "Zé Pedro Rock'n'Roll".

De acordo com informação disponível no site oficial festival, que decorreu entre quinta-feira e domingo na cidade de Mesa, no estado do Arizona, "Dream Big", uma curta-metragem do projeto Betclic NX com realização de André Braz, venceu o prémio de Melhor Documentário Internacional.

O filme conta passo a passo a carreira de Neemias Queta, focando muito as raízes do basquetebolista dos Sacramento Kings, não só familiares, como da localidade onde viveu: o Vale da Amoreira (município da Moita, distrito de Setúbal).