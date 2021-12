Alec Baldwin garante. “Eu não premi o gatilho”

O excerto da entrevista – a primeira desde o fatídico acidente no cenário de rodagens – foi lançado na quarta-feira à noite, devendo a conversa ser emitida na íntegra nesta quinta-feira.

O ator de “Rust” respondia à afirmação: “Não estava no guião o gatilho ser puxado”. Face à resposta, Stephanopoulos insistiu: “Então, não puxou o gatilho?”





A tragédia ocorreu no dia 21 de outubro. Alec Baldwin estava a ensaiar uma cena com a arma – um “desenho cruzado” – e a apontá-la para as lentes da câmara.

Quando lhe foi entregue a arma, foi-lhe dito que não teria munições reais: “cold gun”.

“Alguém colocou uma bala real onde não deveria estar e não tenho ideia de quem terá sido”, afirmou o ator à ABC, sem explicar como a arma terá sido disparada se o gatilho não foi pressionado.

O assistente de realização Dave Halls já admitiu às autoridades não ter inspecionado, como deveria, todos os cartuchos existentes na arma que entregou a Alec Baldwin. Apesar disso, transmitiu ao ator que a arma seria segura de manusear.