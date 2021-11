Cidades. Origem do bom e do mau e berço das melhores invenções

O autor de “Metrópoles - A história da cidade, a maior criação da civilização” (Ed Desassossego) alerta para o preço da expansão geográfica das cidades. Fala também da pressão do turismo e como invertê-la, do impacto na desertificação dos centros e no agravamento da desigualdade.

Ainda assim, defende que os grandes centros urbanos vão continuar a atrair pessoas, à procura de melhores oportunidades, minimizando o movimento atual de fuga para o campo.

Depois de ter analisado mais de duas dúzias de cidades durante milhares de anos, “as que melhor representam o seu tempo”, no livro agora publicado em Portugal, Ben Wilson aponta, nesta entrevista, o melhor e o pior da vida urbana. O historiador admite que as cidades estão na origem de muita criminalidade, fome, discriminação e dor, mas são também o berço das melhores e maiores invenções do homem.

O que influencia mais a estrutura e organização das cidades? As condições externas, os regimes políticos, a religião, o dinheiro…?



Todas as cidades são uma combinação de diferentes fatores. As primeiras cidades foram construídas em torno da ideia do sagrado, replicavam o que juraram ser uma ordem divina, a ordem dos Deuses. De certa forma, é por isso que são cidades que perduraram, conseguiram prosperar e sobreviver, porque as pessoas que viviam nelas tinham histórias e mitos sobre as cidades.

São as primeiras cidades com mais do que uma ideia; elas tentam dominar o ambiente em que se inserem, muitas vezes terrenos muito difíceis e perigosos.

Aconteceu no Sul do Iraque e na Mesopotâmia, com intervenções em áreas pantanosas que tinham sido inundadas. Essa forma de organização foi essencial no início da urbanização.

Ao longo do tempo, as cidades desenvolveram-se por diferentes razões. O comércio teve sempre um papel importante, o poder por si e sobre outras pessoas, poder sobre o meio ambiente, a capacidade de extrair grande riqueza das rotas de comércio.

E a geografia...

É a habilidade de tirar o máximo proveito do local onde se vive. Na verdade, as cidades não foram formadas nos sítios mais benéficos, em termos ambientais ou em termos de proximidade de recursos. A localização foi escolhida pela acessibilidade, o mais importante era a proximidade à água, por isso encontramos tantas cidades na linha costeira.

Muitas cidades, sobretudo na Europa, são também o resultado da guerra, a conquista de novos territórios, locais de abastecimento de tropas em movimento, bases de abastecimento para exércitos inteiros.

Há todo o tipo de razões pelas quais as cidades são implementadas. Os Romanos patrocinaram a urbanização, porque servia os objetivos imperialistas e militares.

Na atualidade, temos uma urbanização massiva, numa escala colossal, porque vivemos num tempo em que a urbanização, sobretudo no mundo desenvolvido, é uma saída para a pobreza, para países e indivíduos.

Mas a cidade sempre alimentou bairros de pobreza, fome e exclusão

Somos atraídos para as cidades, apesar das desvantagens, porque o retorno pode ser maior, porque nas cidades a mudança acontece rapidamente. Durante muito tempo, foi um privilégio ser citadino, sobretudo na Europa da Idade Média, quando as cidades eram muito mais livres e locais de grande mobilidade social do campo.

Representavam uma oportunidade para as pessoas se aperfeiçoarem. Embora muitas vezes fosse uma lotaria, era uma oportunidade de mudança da vida estática e aprisionante do campo.

Ainda hoje, muita da urbanização é uma fuga da pobreza rural. Encontramos o mesmo na Revolução Industrial no século XIX, muitos dos irlandeses pobres ou italianos que foram para a América, fugiam da fome nas terras de origem, da pobreza ou da falta de oportunidades. Muitos acabaram por ir parar a locais escuros, perigosos, poluídos ou repletos de doenças, mas encontraram uma oportunidade que, embora dura, era melhor que a vida no campo.

Não nos devemos enganar – a vida urbana vem com sacrifícios, mas, em última análise, as cidades beneficiam as pessoas.

As cidades transformam os seus habitantes ou apenas refletem quem as habita?

Desenvolvemos as cidades e, com o passar do tempo, mudamos enquanto sociedade, através das cidades. Mas as cidades também nos mudam: é a experiência de viver nelas.

Nas primeiras cidades, podemos ver como a convivência e a densidade populacional, ao juntar diferentes mentes, aumentou a invenção, a colaboração e a competição. Deu origem ao início da palavra escrita, na primeira cidade de Uruk, ou ao início da matemática.

Encontramos também este tipo de exemplos nos bairros pobres de Bombaím ou em Lagos. Já o vi com os meus próprios olhos: quando as pessoas se juntam assistimos a mudanças inovadoras. É o efeito cluster, de humanos a viverem com outros humanos.