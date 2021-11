Cantora portuguesa Nenny nomeada para o Music Moves Europe Awards 2022

A cantora, compositora e rapper portuguesa de ascendência cabo-verdiana Nenny está entre os 15 artistas europeus nomeados para o prémio Music Moves Europe Awards 2022, da Comissão Europeia, foi anunciado no Festival Linecheck, em Milão, esta segunda-feira.

Os Music Moves Europe Awards têm como objetivo distinguir artistas emergentes que representam “o som europeu de hoje e de amanhã”, pretendendo contribuir para a criatividade, diversidade e competitividade no setor da música na Europa.

Nenny é uma artista musical que combina Hip-Hop, Soul, R&B e Dancehall, e que tem sido apontada como um fenómeno da música portuguesa.

Os temas do seu primeiro EP, “Aura”, lançado em 2020, levaram-na a ser nomeada para os Play – Prémios da Música Portuguesa, nas categorias de Artista Revelação e Canção do Ano, para os Globos de Ouro, na categoria de Revelação do Ano e para os MTV Europe Music Awards, na categoria de melhor artista português.

Nenny participou também no Tiny Desk da rádio NPR e no COLORS, duas plataformas de concertos que ajudam a impulsionar artistas emergentes de todo o mundo.

Os outros artistas selecionados pelo júri como candidatos ao prémio foram Alina Pash (Ucrânia), Anna (Itália), Balkan Taksim (Romenia), Blanks (Países Baixos), Denise Chaila (Irlanda), Дeva (Hungria), Dora (Espanha), Francis of Delirium (Luxemburgo), Friedberg (Áustria), Jada (Dinamarca), Ladaniva (Arménia), Meskerem Mees (Bélgica), Mezerg (França) e Zoe Wees (Alemanha).

Os cinco vencedores recebem um prémio no valor de 10 mil euros para promoção internacional.

Haverá ainda um prémio de cinco mil euros destinado ao vencedor do Public Choice Award, em que o público escolhe um dos 15 candidatos.

As votações decorrem no site do Music Moves Europe Awards.

Os vencedores serão todos anunciados no dia 20 de janeiro de 2022, no Festival Eurosonic Noorderslag, que se realiza em Groningen, nos Países Baixos.

O Music Moves Europe Awards é o prémio da União Europeia para artistas emergentes da música pop e contemporânea, que visa ajudá-los na internacionalização das suas carreiras.

Estes prémios, concebidos e apoiados pela União Europeia desde 2004, tem premiado artistas como Stromae, Adele, Mumford & Sons, Dua Lipa, Rosalía, Meduza, Lous and the Yakuza e a artista portuguesa Pongo.

O Music Moves Europe Awards é organizado pelo Festival Eurosonic Noorderslag, que decorre de 19 a 22 de janeiro de 2022 e é o maior festival showcase da Europa.

Simultaneamente, este festival funciona também como uma plataforma europeia de divulgação de música, com conferências e ‘networking’ entre agentes da indústria musical de todo o mundo.

Para esta edição estão confirmados os ‘showcases’ de Carla Prata, Nenny e The Black Mamba.