Projeto “Além Risco” vai plantar mil árvores em Reguengos de Monsaraz

Criado em março deste ano, para reforçar a capacidade de adaptação das populações do Alentejo central ao efeito das ondas de calor na saúde pública, o projeto “Além Risco” dá mais um passo para concretizar este objetivo.

Na próxima segunda-feira, é assinado um protocolo de parceria com a TE Connectivity, com vista à plantação de mais mil árvores nas imediações da praia fluvial de Reguengos de Monsaraz.

Líder mundial em tecnologia industrial, a norte-americana TE Connectivity (antiga Tyco) está presente em Évora, com dois polos industriais, um virado para o segmento automóvel e outro para o industrial, e um centro de apoio ao cliente. Na empresa trabalham cerca de duas mil pessoas, o que faz desta entidade, a maior empregadora do setor privado da região.

A associação ao projeto “Além Risco” surge no âmbito da sua estratégia de “criar um futuro mais seguro, sustentável, produtivo e conectado”.

Desenvolvido pela Science Retreats, empresa criada pelo reconhecido cientista ambiental Miguel Bastos Araújo, o “Além Risco” tem na sua génese o envolvimento dos cidadãos na plantação de 50 mil árvores nos aglomerados urbanos do Alentejo Central, reduzindo o efeito de “ilha de calor” por eles criados.

Com um tempo limitado de duração (prevê-se a sua conclusão em dezembro de 2022), este projeto inovador detetou a necessidade de reflorestação do espaço público existente na praia fluvial de Reguengos de Monsaraz, tendo elaborado um projeto de intervenção que vai contar com o contributo da multinacional norte-americana.

A tecnologia aliada à sustentabilidade

“A TE Connectivity aderiu, demonstrando o seu profundo conhecimento, motivação e vontade de participar, para além do seu perímetro geográfico, no apoio às comunidades regionais que visam a melhoria do bem-estar comum, através da proteção ambiental”, lê-se na nota enviada à Renascença pela Science Retreats.

A empresa, revela a mesma nota, “aceitou, com grande satisfação, ser patrocinadora da plantação de mais de 1.000 árvores nas imediações da praia fluvial em Reguengos de Monsaraz”.

A assinatura do protocolo que certifica a parceria acontece na Praia Fluvial de Reguengos de Monsaraz, no dia 22 de novembro, a partir das 15h00.

“As alterações climáticas são um problema crescente, que ocupa cada vez mais espaço na ordem do dia”, pois “além de conduzirem à extinção de ecossistemas, comprometem, de forma significativa, a qualidade de vida das populações”, recordam os promotores para enquadrar mais esta iniciativa.

Além de pretender reduzir as “ilhas de calor”, o projeto aponta para uma diminuição “das taxas de morbilidade e mortalidade”, a sensibilização das populações e a “promoção de uma reflexão conjunta para a construção de uma comunidade mais consciente e mais resiliente às alterações climáticas”.