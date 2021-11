Hélder Moutinho vai “cantar ao ouvido” do público no CCB

Hélder Moutinho tem o objetivo traçado. Quer que o seu público, do concerto de hoje no Centro Cultural de Belém (CCB) sinta que está “a cantar ao ouvido” de cada uma das 2.600 pessoas que podem encher o Grande Auditório do CCB.

O fadista que participa em mais uma iniciativa no Há Fado no Cais, promovida pelo CCB e pelo Museu do Fado revela à Renascença que este será um concerto “terapia”.

“Aquilo que fazer neste concerto é puxar as pessoas para dentro de uma sala de espetáculo e durante aquelas duas horas não pensem em nada do que se passa fora da sala”, explica o compositor.

Com mais de 20 anos de carreira, Hélder Moutinho espera que “as pessoas entrem dentro do imaginário e de toda a poesia que está a ser cantada e das interpretações que estão em cima da mesa”. Segundo as suas palavras, o “fado tem muito de terapia” e por isso quer que o público sinta que está a “a cantar para cada uma das pessoas”

Contudo, Hélder Moutinho confessa que se sente “um bocado aflito” e “com medo” antes do concerto. Teme não ter casa cheia. Diz que se “não tenho púbico suficiente, vou sentir um bocadinho um vazio”.

Este receio do fadista é explicado pelo próprio. “Tenho duas casas de Fado, canto nas duas todos os dias, portanto, as pessoas têm oportunidade de me ouvir. A diferença é que o reportório que vou cantar neste espetáculo é completamente diferente”.

No palco do Grande Auditório, o fadista explica que vai interpretar “muitos temas originais que fazem parte dos últimos dois discos” e que não costuma cantar ao vivo. A somar a estes fados, Hélder Moutinho promete “também uma mão cheia de temas novos que não foram ainda editados e que fazem parte do próximo disco”.

“A ideia é que o próximo disco não seja um disco físico, será digital, mas em termos físicos vai ser um livro com os poemas todos do João Monge, alguns textos escritos por mim, e com algumas ilustrações e fotografias”, indica.