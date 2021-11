“O Casarão”. A história de um seminário, farol de liberdade em pleno salazarismo

Por vezes a vida intromete-se no percurso profissional de um realizador. Foi o que aconteceu a Filipe Araújo. Em 2008, a morte do seu pai, um reputado docente da Universidade Católica Portuguesa, acabou por o levar a realizar o seu mais recente filme, “O Casarão” que estreia dia 18. Ao programa Ensaio Geral da Renascença, o realizador conta que “o processo do filme foi todo muito orgânico”, e confessa que “já mais imaginara fazer um filme sobre um seminário”, tinha inclusivamente em mãos outro projeto, mas como admite a vida “intrometeu-se”. “O meu pai faleceu em 2008 e tinha me sido pedido que fizesse um inventário da sua bibliografia. Depois de ter agrupado tudo o que era oficial, fui à procura e decidi ver pela internet se não haveria alguma coisa que me estivesse a escapar”. Foi então que descobriu um blog de antigos seminaristas, do seminário dominicano de Aldeia Nova, no concelho de Ourém, onde o seu pai tinha estudado. “Foi para mim muito interessante perceber que os colegas de seminário do meu pai eram praticamente todos avós, ou seja, tinham seguido pela vida civil. A partir daí, com curiosidade, fui seguindo os post’s que iam aparecendo e foi a partir do blog que a casa [seminário], por falta de meios e de uso, ia ser posta à venda pelos dominicanos”.

Hoje, o antigo seminário, é um velho casarão a apodrecer no coração da aldeia. E atraído pelas histórias que o pai lhe contava quando era criança, Filipe Araújo procurou resgatar essas memórias. O realizador fala mesmo numa “necessidade de ir conhecer aquele espaço” que tantas memórias lhe trazia das histórias que o seu pai lhe contava na infância. Araújo, conta: “Foi esta necessidade, antes do edifício desaparecer ou deixar de ter acesso a ele, ou mesmo ser descaracterizado”. Mas ao partir para o terreno, o realizador foi percebendo que o seminário por onde passaram, além do seu pai, nomes como o dominicano Frei Bento Domingues ou o escritor João de Melo, tinha ainda um guardião. A história do filme é contada através de António, vizinho da frente do seminário, que desde a saída dos padres dominicanos, se tornou no fiel guardador das suas memórias. “À medida que fui indo a Aldeia Nova e que tive contato com o caseiro, a realidade do tempo presente também me foi entrando pelos olhos. Apercebi-me que o que queria fazer e que me fazia sentido não era apenas uma história sobre o passado, mas sim um diálogo entre o presente e o passado”, explica Filipe Araújo.