Médico e escritor Paulo Niemeyer eleito para a Academia Brasileira de Letras

Paulo Niemeyer Filho nasceu em 09 de abril de 1952, no Rio de Janeiro, e formou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 1975, tendo dedicado o seu primeiro ano de residência ao estudo da Neurologia e Neurorradiologia, no ‘The National Hospital for Nervous Diseases’, no Reino Unido.

O médico foi eleito duas semanas após a atriz Fernanda Montenegro ter sido eleita, sem concorrência, para a cadeira 17 da ABL, e uma semana depois do músico brasileiro Gilberto Gil ter ficado com a cadeira 20.

"Paulo Niemeyer entra para a Academia Brasileira de Letras como agente da ciência e da cultura, em sintonia com o humanismo e a modernidade. Sua presença reafirma o compromisso desta Casa com o conhecimento integral, de que ele, Paulo, é mestre consumado”, declarou o presidente da ABL, Marco Lucchesi, citado em comunicado.

O médico e escritor Paulo Niemeyer foi hoje eleito, com 25 votos, para ocupar a cadeira 12 da Academia Brasileira de Letras (ABL), num evento que decorreu no palacete Petit Trianon, no Rio de Janeiro.

Em 1977, foi nomeado chefe do serviço de Neuro-Tomografia Computadorizada da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. No ano seguinte, foi contratado como médico Neurocirurgião do Hospital Municipal Souza Aguiar.

Mais tarde, em 1979, introduziu no Brasil uma nova técnica microcirúrgica para tratamento de nevralgia do trigémio, que teve a oportunidade de aprender na ‘University of Gainsville’, na Florida (EUA), segundo detalhou a ABL em comunicado. No final desse mesmo ano foi nomeado diretor do Instituto de Neurocirurgia da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro.

O seu vasto currículo conta ainda com o cargo de vice-diretor da Escola Médica de Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), nos biénios 1992-1994 e 1994-1996 e diretor da Escola Médica de Pós-Graduação da mesma instituição entre 1996 e1998 e 1998 e 2000.

Atualmente, é diretor médico do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer e membro do Conselho da Fundação do Cancro, de acordo com a ABL.