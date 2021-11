Gonçalo M. Tavares recebe prémio literário em França

O escritor português Gonçalo M. Tavares recebeu o Prémio Laure Bataillon 2021 para melhor livro traduzido em França com a obra Le Quartier (O Bairro), editado pela Vivianne Hamy.

Gonçalo M. Tavares sucede, assim, à Nobel da Literatura Olga Tokarczuk, que recebeu este prémio em 2019 com a obra Les Livres de Jakób, e ao escritor catalão Miquel de Palol.

O prémio, no valor de 10 mil euros, será entregue em Saint-Nazaire, no dia 20 de Novembro, por ocasião da Maison des écrivains étrangers et des traducteurs.

Ao longo das várias edições deste galardão, já foram distinguidos autores como Giorgio Manganelli, Bohumil Hrabal, W. G. Sebald, Derek Walcott, John Updike, Hugo Claus e Hans Magnus Enzensberger, entre outros.

O júri do Prix Laure Bataillon é constituído por escritores, tradutores e críticos literários como Marianne Alphant, Damien Aubel, Patrick Bonnet, Geneviève Brisac, Patrick Deville, Agnès Desarthe, Gérard Meudal, Jean-Baptiste Para, Anne-Marie Garat, Alain Nicolas.