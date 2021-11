Festival Batuta oferece música clássica em Sines

Para celebrar o dia do município, a 24 de novembro, Sines acolhe a segunda edição do Festival Batuta. Durante três dias, a cidade volta-se para a musica clássica e recebe vários concertos.

A apresentação da obra "As Quatro Estações", de Vivaldi, pelo violinista João Pedro Cunha, acompanhado por um quinteto de cordas formado por solistas internacionais, abre o programa, no Centro de Artes de Sines, às 18h00.

Ainda no dia da cidade, mas às 21h30, no Pavilhão Multiusos de Sines, pode contar com um concerto pela Banda de Música da Força Área. Dirigida pelo maestro principal, António Rosado, assistido pelos maestros Rui Silva e Artur Rouquina, a banda é constituída por instrumentistas de primeiro plano distribuídos pelos naipes de sopros, percussão e cordas.

No segundo dia, a partir das 21h30, sobe ao palco do Centro de Artes de Sines um dos mais reconhecidos pianistas portugueses, Pedro Burmester.

No mesmo espaço, mas já no dia 26, às 19h00, é a vez de atuar o duo de marimbas Abmiram Ensemble, que é formado pelos percussionistas Vasco Ramalho e Pedro Branco.

Para encerrar o festival, às 21h30, no pavilhão multiusos da cidade, o concerto programado, vai juntar a Orquestra de Sopros do Algarve, dirigida pelo maestro João Rocha, e a soprano Sofia Escobar, reconhecida pelo seu percurso no teatro musical londrino. Em conjunto, vão interpretar a Sinfonia n.º 2 "Mare Nostrum" Op. 124, de Jorge Salgueiro, uma obra inspirada pela epopeia dos navegadores portugueses.

O festival inclui também um programa de iniciativas paralelas, com um ensaio aberto, dois workshops de percussões de rua, um para estudantes e outro para seniores, assim como uma arruada.

Os bilhetes para os concertos desta segunda edição do festival são gratuitos, mas devem ser levantados na receção do Centro de Artes de Sines ou Atendimento Municipal em Porto Covo.

Tendo em conta a situação que ainda se vive por causa da pandemia, a organização lembra ser obrigatório o uso de máscara e o cumprimento de todas as restrições que possam vir a ser impostas pelas autoridades de saúde.

O festival integra-se no projeto Programação Cultural em Rede – Alentejo Litoral, que tem como beneficiário líder a CIMAL – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral e como beneficiários os municípios de Sines, Alcácer do Sal, Grândola, Odemira e Santiago do Cacém.