Conto musicado de José Saramago em espetáculo no Funchal

"O Conto da Ilha Desconhecida" de José Saramago foi musicado por Sérgio Azevedo e estreia hoje no Teatro Municipal Baltazar Dias (TMBD), no Funchal, uma produção integrada no programa da Feira do Livro da cidade.

O espetáculo será protagonizado pela Orquestra Académica do Conservatório- Escola profissional das Artes da região e representa um investimento de 3.500 euros.

A nota menciona que "para ser transformado num conto musical, o texto foi adaptado, reduzido em tamanho e linguagem simplificada".

Esta versão foi aprovada pela Fundação José Saramago, realça o TMBD, sendo o escritor galardoado com o Prémio Nobel da Literatura homenageado na edição da Feira do Livro do Funchal deste ano que começou a 12 de novembro e se prolonga até dia 21.

Além dos músicos, dirigidos pela batuta de Francisco Loreto, o conto será dramatizado pelos alunos do Curso Profissional de Artes do Espetáculo com a encenação de Diana Pita daquela instituição.

Este conto é "ao estilo de Pedro e o Lobo estreado por Sergei Prokofiev, em 1936".

"Habituado a escrever composições deste género e de outros também para o público infanto-juvenil, Sérgio Azevedo revelou o cuidado para prender a atenção das crianças, simplificando a linguagem, usando brinquedos como instrumentos e criando música muito cinematográfica", indica a nota difundida.Também recorda que este conto foi escrito por José Saramago por altura da Expo 98, impresso num formato de livro de bolso, tendo "o compositor ficado feliz por ter a oportunidade de trabalhar este texto mais profundo do que parece".

A 47.ª Feira do Livro do Funchal, dedicada ao escritor José Saramago, tem uma programação que inclui a presença de 48 escritores e 16 concertos.