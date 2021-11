Sé do Porto. Restauro na Capela-Mor revela pinturas murais

É um dos monumentos mais visitados da cidade do Porto. A Sé do Porto está a ser alvo de obras de reabilitação desde abril. A intervenção na Capela-Mor confirma existência de pinturas murais em toda a abóbada. Construída a partir de 1606, com estrutura romano-gótica dos séculos XII e XIII, a Capela-Mor sofreu diversas remodelações no período barroco.

Em comunicado, a Delegação Regional de Cultura do Norte (DRCN) indica que “a equipa de investigação das universidades do Porto e do Minho analisa agora a hipótese de estas pinturas poderem estar integradas no programa decorativo concebido no século XVIII por Nicolau Nasoni para este espaço”.

Orçada em um milhão de euros, a obra que só deverá terminar no início do próximo ano é da responsabilidade do Cabido Portucalense e conta com a direção técnica da DRCN. A intervenção “visa antes de mais a resolução de problemas estruturais e a limpeza e tratamento das paredes exteriores”.

Quem vê de fora a Sé verifica as estruturas de andaimes e uma cobertura provisória, para garantir a “proteção até à total substituição do telhado”, explica o comunicado. Já no interior do monumento, uma tela gigante esconde “a azáfama diária de várias equipas de especialistas, desenvolvendo um minucioso trabalho de conservação e restauro da talha dourada, pintura e escultura da capela-mor”.