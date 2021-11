Gilberto Gil eleito novo membro da Academia Brasileira de Letras

Além de Gil, concorreram também para a cadeira 20 o poeta Salgado Maranhão e o escritor Ricardo Daun, mas o músico brasileiro saiu vencedor com 21 votos.

” Gilberto Gil traduz o diálogo entre a cultura erudita e a cultura popular. Poeta de um Brasil profundo e cosmopolita. Atento a todos os apelos e demandas de nosso povo. Nós o recebemos com afeto e alegria”, declarou o presidente da ABL, Marco Lucchesi, citado em comunicado.

Gilberto Gil tornou-se assim um "imortal" da ABL, num evento que decorreu no palacete Petit Trianon, no Rio de Janeiro, uma semana após a atriz Fernanda Montenegro, de 92 anos, ter sido eleita, sem concorrência, para a cadeira 17.

Participaram na votação de 34 académicos de forma presencial ou virtual, sendo que um não votou por motivos de saúde.

Gilberto Gil iniciou a sua carreira no acordeão, ainda nos anos 1950, inspirado por Luiz Gonzaga, pelo som do rádio e pela sonoridade do nordeste brasileiro.

Com a ascensão da bossa nova, o músico deixou de lado esse instrumento e passou a usar o violão e, em seguida, a guitarra elétrica, presentes na sua obra até hoje.

"A suas canções desde cedo retratavam seu país, e sua musicalidade tomou formas rítmicas e melódicas muito pessoais. Seu primeiro disco, 'Louvação', lançado em 1967, concentrava a sua forma particular de musicar elementos regionais, como nas conhecidas canções 'Louvação', 'Procissão', 'Roda' e 'Viramundo'", detalhou a ABL em comunicado.

Em 1963, iniciou com Caetano Veloso uma parceria e um movimento, denominado "Tropicália", que contemplava e internacionalizava a música, o cinema, as artes plásticas, o teatro e toda a arte brasileira.

"O movimento gerou descontentamento da ditadura vigente, que o considerava nocivo à sociedade com os seus gestos e criações libertárias, e acabou por exilar os parceiros. O exílio em Londres contribui para a influência do mundo pop na obra de Gil, que gravou inclusive um disco" na capital britânica, "com canções em português e inglês", acrescentou a Academia.

Ao regressar ao Brasil, Gil deu continuidade à sua produção musical, que dura até aos dias de hoje e que acumula quase 60 discos e cerca de quatro milhões de cópias vendidas, tendo sido premiado com noves 'Grammys'.

Em 2002, após a sua nomeação como ministro da Cultura, o agora académico da ABL passou a circular também pelo universo sociopolítico, ambiental e cultural internacional.

Gilberto Gil terminou no último domingo a sua digressão europeia, que passou por cinco cidades portuguesas (Vila Real, Castelo Branco, Lisboa, Braga e Santarém), acompanhado pela cantora Adriana Calcanhotto.