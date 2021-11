Camané. “O Jorge Palma mandou-me a música às quatro da manhã pelo WhatsApp”

Assume que “é um bocado assustador fazer um disco e saber que a compra de discos é cada vez menor”, mas Camané não o deixa de fazer. Acaba de lançar “Horas Vazias”, um disco com 16 novos temas que aconteceu mais rápido do que imaginava. No álbum canta “Que Flor Se Abre no Peito”, o tema escrito por Pedro Abrunhosa para Carlos do Carmo, mas que o fadista não chegou a gravar antes de morrer. Há também uma homenagem ao guitarrista José Precana, e temas assinados por Vitorino, Carminho, Amélia Muge ou Jorge Palma que lhe mandou “pelo 'WhatsApp'” a música às quatro da manhã. Em entrevista ao Ensaio Geral, Camané revela ainda quem é Sebastião Cerqueira, o novo poeta que canta no primeiro disco produzido por Pedro Moreira, já sem José Mário Branco.

“Horas Vazias” é um título que nos poderia remeter para este último ano e meio de pandemia, onde houve um vazio gerado pelo confinamento, mas esta ideia de Horas Vazias no tema que canta fala do tempo que temos de dedicar ao lazer, à cultura.

Ao longo dos anos, dos discos que fui gravando, ia tirando uma frase de um poeta, uma frase que eu gostava e que fazia parte do disco para fazer o título a partir daí. Este "Horas Vazias" tem a ver com o quando nós estamos disponíveis e com espírito aberto para recebermos, para preenchermos esse vazio, alimentarmos a alma com música. Honestamente não teve muito a ver com a pandemia. Teve a ver com essa ideia de receber e disfrutar da música.

E com que espírito é que devemos receber este Horas Vazias?

Com espírito aberto, identificarmo-nos com as letras e músicas.

Este é um disco recheado de boas letras. A poesia tem sempre uma dimensão importante nos seus trabalhos. Como foi crescendo este disco? Tem aqui muitos contributos de músicos de áreas muito diferentes, como o Jorge Palma, o Pedro Abrunhosa ou a Carminho. Como é que nasceram estes originais?

Houve antes o disco do Marceneiro com os originais dele, depois o disco com o Laginha onde houve outros originais. Mas neste caso surgiu tudo muito por acaso e muito mais rápido do que estava à espera. Falou-se me fazer um disco no final do ano e acabei por o fazer antes das férias. Foi fantástico.

Como é que foram surgindo os vários autores? Por exemplo, o Pedro Abrunhosa?

No caso do Pedro Abrunhosa, foi uma música que ele tinha feito para o Carlos do Carmo, mas que o Carlos não gravou porque faleceu antes. O Pedro ligou-me a dizer que tinha um fado que gostava que eu ouvisse e gostei imenso e achei que podia passar o meu registo. Ele mandou-me a música tocada ao piano e gostei imenso da música, do poema que tinha a ver com Lisboa e uma descrição do amor e da noite de Lisboa, dessa Lisboa do Campo Grande.

E a Carminho, assina a música para uma letra de Júlio Dinis?

Foi o último tema que pensei gravar. Estava um bocado reticente e de repente percebi que a música era fantástica. Ela tinha feito a música para um poema do Júlio Dinis que é a "Nova Vénus" e gostei imenso de fazer. De uma forma intuitiva, a Carminho tinha feito com uma influência, sem ela se aperceber, do Fado de Coimbra. E de repente falei com o João Barradas e convidei-o para fazer parte do tema no acordeão.

Tem também um tema do Jorge Palma?

O Jorge Palma foi a última pessoa a compor uma música. Já na fase em que trabalhava com o José Mário Branco falávamos muito porque ele gostava muito do Jorge Palma. Eu também gosto imenso. E o Jorge Palma mandou-me a música às quatro da manhã pelo 'WhatsApp' e foi fantástico, gostei imenso de gravar o tema. O poema é lindíssimo. As coisas foram aconteceram por acaso. O tema do José Manuel Neto, por exemplo, foi uma música que estávamos no ensaio e ele mostrou-me a música. Ligamos para o João Monge e ele no dia seguinte já tinha a letra para a música. Foi incrível. No caso da Maria do Rosário Pedreira, o Mário Laginha já tinha feito uma música para aquele poema. Portanto, as coisas foram acontecendo muito rapidamente. Mais do que estava à espera.